Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Investimento para construção do reservatório é de R$ 2,9 milhões em recursos oriundos da tarifa. Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) retomou a obra de construção do novo reservatório Cristiano Kraemer, na Zona Sul da Capital. Os trabalhos devem estar concluídos em abril de 2021, beneficiando de forma direta nove mil pessoas dos bairros Campo Novo, Hípica, Ipanema e Aberta dos Morros. Cerca de 62 mil habitantes do subsistema chamado Boa Vista, que pertence ao SAA (Sistema de Abastecimento de Água) Belém Novo, também serão atendidas indiretamente. O investimento para a construção do reservatório é de R$ 2,9 milhões em recursos oriundos da tarifa.

A região das estradas Cristiano Kraemer e Jorge Pereira Nunes sofre com baixa pressão em momentos de maior consumo e a obra vai ampliar em 50% a reserva do sistema para essa área.

A obra

O novo reservatório está sendo construído em concreto armado, com capacidade de 2.500 m³ na estrada Cristiano Kraemer, junto às Ebat (Estações de Bombeamento de Água Tratada) que serão desativadas, garantido reservação adequada nesta região.

Iluminação

Porto Alegre teve programados para esta quarta-feira (9) 204 reparos de iluminação pública, em três turnos de trabalho das equipes concessionária IP Sul, prestadora de serviço da prefeitura. Os principais locais definidos para atendimento foram Lomba do Pinheiro (55), Sarandi (27) e Rubem Berta (18). Ao menos 32 bairros foram incluídos no atendimento.

Todos os contatos da população de Porto Alegre para tratar sobre iluminação podem ser feitos pelo número gratuito 0800-0001740. Por esse canal, é possível solicitar serviços de manutenção e reparos de falhas, instalações, informações, reclamações ou receber retorno sobre as solicitações pendentes.

Para realizar atendimentos, a concessionária também disponibiliza o site ipsulpoa.cidadeiluminada.com.br. Ainda será possível acessar o serviço pelo site da Prefeitura, por meio do 156web.procempa.com.br.

