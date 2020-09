Brasil Covid-19: Brasil tem 128,5 mil mortes e 4,19 milhões de casos

O Brasil chegou a 128.539 mortes em função da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.075 óbitos. Na terça-feira (8), o painel marcava 127.464 óbitos. Os dados estão no Boletim Epidemiológico da Covid-19 do Ministério da Saúde, apresentado em entrevista coletiva por gestores da pasta nesta quarta-feira (9). De acordo com o boletim, 616.014 pessoas estão em acompanhamento e outras 4.197.889 já se recuperaram do novo coronavírus.

Entre terça e esta quarta, as secretarias de saúde acrescentaram às estatísticas do painel do Ministério da Saúde, 35.816 novos diagnósticos de infecção pelo coronavírus. Na terça, o sistema trazia 4.162.173 casos desde o início da pandemia.

Os Estados com mais mortes são São Paulo (31.821), Rio de Janeiro (16.770), Ceará (8.604), Pernambuco (7.764) e Pará (6.280). As Unidades da Federação com menos vidas perdidas até o momento são Roraima (605), Acre (631), Amapá (675), Tocantins (762) e Mato Grosso do Sul (1.007).]

Pausa em estudo de vacina segue prática comum, diz Unifesp

A pausa no experimento de uma vacina contra Covid-19, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Oxford, é “uma prática comum” e “segue os padrões de segurança”, de acordo com a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Conforme destacou a instituição brasileira, responsável pelos testes do imunizante, a interrupção na pesquisa ocorreu após se identificar a suspeita de efeito adverso em um voluntário do estudo, no Reino Unido. A decisão foi anunciada na terça-feira (8) pela farmacêutica AstraZeneca.

Em nota, a Unifesp destaca que o estudo clínico da Fase 3 foi temporariamente pausado em todos os centros que participam da etapa. A medida inclui o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, da universidade, que coordena a pesquisa no Brasil. Para que a etapa prossiga, é necessário descobrir se a reação do paciente foi, ou não, provocada pela vacina.

Agência inglesa diz que revisará testes da AstraZeneca

A agência reguladora médica do Reino Unido informou nesta quarta-feira (9) que está revisando com urgência as informações disponíveis para determinar se a AstraZeneca pode reiniciar os testes de sua vacina experimental contra o novo coronavírus após uma doença inexplicada em um participante.

Em um e-mail, o diretor de licenciamento da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA), Siu Ping Lam, disse que a instituição está trabalhando com o Centro de Vacinas de Oxford para revisar os dados de segurança, de acordo com o protocolo do estudo.

“Estamos revisando urgentemente todas as informações e ativamente engajados com os pesquisadores para determinar se o ensaio pode reiniciar o mais rápido possível”, afirmou ele.

A segurança dos participantes em qualquer ensaio clínico é uma prioridade, acrescentou. A AstraZeneca está desenvolvendo a vacina em potencial com a Universidade de Oxford.

