Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Mais de 3,5 milhões de pessoas se recuperaram. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Mais de 3,5 milhões de pessoas se recuperaram. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A atualização do Ministério da Saúde divulgada na noite desta quinta-feira (10) mostrou que houve 129.522 mortes em função da Covid-19. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 983 óbitos. Na quarta, no balanço da pasta, constavam 128.539 óbitos. Ainda há 2.501 mortes sendo investigadas por órgãos de saúde.

O número de pessoas infectadas desde o início da pandemia somam 4.238.446. Entre quarta e esta quinta, foram notificados 40.557 novos diagnósticos positivos de infecção pelo coronavírus. Na quarta o painel do Ministério da Saúde trazia 4.197.889 casos acumulados. De acordo com a atualização, 611.587 pessoas estão em acompanhamento e mais 3.497.337 se recuperaram.

Os casos são menores aos domingos e segundas-feiras pelas limitações de alimentação de dados pelas equipes das secretarias de Saúde. Às terças-feiras, o número usualmente tem sido maior pelo envio dos dados acumulados do fim de semana.

Estados

Os Estados com mais morte são: São Paulo (32.104), Rio de Janeiro (16.871), Ceará (8.639), Pernambuco (7.792) e Pará (6.289). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (607), Acre (635), Amapá (676), Tocantins (773) e Mato Grosso do Sul (1.024).

São Paulo também lidera entre os Estados com mais casos, com 874.754 casos confirmados, seguido por Bahia (277.327), Minas Gerais (242.533) e Rio de Janeiro (234.813). As unidades da Federação com menos casos são Acre (635), Amapá (676), Roraima (607) e Mato Grosso do Sul (1.024).

Balanço do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde afirmou em entrevista online nesta quinta-feira que repassou a Estados e municípios R$ 25,6 bilhões dos R$ 41,7 bilhões aberto por meio de crédito extraordinário para ações de enfrentamento à covid-19.

De acordo com o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, a não execução do total dos recursos disponíveis no orçamento está relacionada ao fato de que parte das despesas envolve programas que ainda aguardam adesão de municípios (como Brasil Conta Comigo), além de processos de aquisição de testes.

Os gestores do órgão presentes na entrevista informaram que foram entregues até o momento 10.857 ventiladores pulmonares, sendo 5.580 para leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 5.277 para transporte.

Foram habilitados 13.288 leitos em Estados e municípios. A habilitação é um custeio de parte das despesas de manutenção dessa estrutura, enquanto as secretarias locais devem arcar com os profissionais e com outros tipos de gastos. Inicialmente esse repasse havia sido por 90 dias. Em 4.758 casos, o Ministério da Saúde prorrogou o pagamento.

Foram habilitados também 698 leitos de suporte ventilatório, consideradas estruturas intermediárias de atendimento dos pacientes, com menos recursos do que os leitos de UTI. Oito Estados solicitaram esse auxílio: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe e São Paulo.

O Ministério da Saúde encaminhou 255,4 milhões de EPIs (equipamentos de proteção individual), sendo 176,8 máscaras cirúrgicas, 36,9 milhões de luvas, 18,2 milhões de máscara N95, 17,2 milhões de toucas e sapatilhas e 2,3 milhões óculos e protetores faciais.

Segundo o órgão, 3.266 centros de atendimento foram credenciados. Esses locais recebem recursos para dar assistência a pacientes com sintomas leves da Covid-19 e encaminhá-los a outras unidades caso seja necessário. Outros 91 centros comunitários também foram credenciados, espaços de atendimento em áreas vulneráveis.

Até o momento, 1.309 postos de saúde aderiram ao programa de ampliação do horário de atendimento, denominado “Saúde na Hora”. Os Estados com mais unidades foram Minas Gerais (243), São Paulo (180) e Ceará (86).

De acordo com os representantes do Ministério da Saúde, o programa Mais Médicos admitiu 4.815 profissionais voltados à atuação contra a Covid-19. Os Estados mais contemplados foram São Paulo (644), Minas Gerais (459) e Bahia (450).

Testes

O balanço dos testes teve até o momento 6,5 milhões de kits RT-PCR (laboratoriais) distribuídos a Estados e municípios e 3,3 milhões analisados. Já se considerados os testes rápidos (sorológicos), foram repassados 8 milhões e realizados 7,5 milhões.

Contudo, vale lembrar que apenas os testes laboratoriais servem para diagnóstico fiel da infecção, enquanto os testes rápidos contribuem para avaliar a evolução da pandemia nos locais e se o indivíduo já pegou a doença.

Medicamentos

No âmbito dos medicamentos, foram encaminhadas aos Estados 14,7 milhões unidades de oseltamivir e 5,6 milhões de cloroquina. Quanto aos remédios para intubação, foram repassadas a Estados e municípios 4,1 milhões de unidades.

Esses medicamentos vêm preocupando Estados pelo risco de desabastecimento, a pasta realiza requisições administrativas a fabricantes, aquisição por meio da OPAS (Organização Pan-americana de Saúde) e recebimento de doação da União Europeia.

O Ministério da Saúde realizou um pregão para compra centralizada ao qual Estados e capitais podem aderir.

