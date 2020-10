Bem-Estar Covid-19: Brasil tem 157,9 mil mortes e 5,43 milhões de casos

27 de outubro de 2020

Duas mulheres que tinham Covid-19 morreram em função de incêndio no Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O número de mortes em decorrência da pandemia do coronavírus chegou a 157,9 mil. Entre segunda-feira (26) e esta terça-feira (27), as secretarias de saúde notificaram 549 óbitos causados pela doença. Na segunda, o sistema de dados sobre a pandemia marcava 157.397 óbitos gerados pela doença. Ainda há 2.379 falecimentos em investigação.

O número de casos de pessoas infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia chegou a 5.439.641. Nas últimas 24 horas, foram registrados 29.787 novos casos. Na segunda, o total estava em 5.409.854.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta terça-feira (27). O balanço é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de saúde e enviados à pasta para consolidação.

Ainda há 377.649 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, outras 4.904.046 pessoas já se recuperaram da doença.

Os casos e mortes são menores nos domingos e segundas-feiras em função da limitação de sistematização dos dados e alimentação do painel do ministério pelas secretarias estaduais aos fins de semana. Já às terças-feiras os números diários tendem a subir pelo acúmulo de casos do fim de semana reportado neste dia.

Covid-19 nos Estados

Os Estados com mais mortes são São Paulo (38.885), Rio de Janeiro (20.292), Ceará (9.305), Minas Gerais (8.789) e Pernambuco (8.5575). As Unidades da Federação com menos casos são Acre (690), Roraima (691), Amapá (743), Tocantins (1.089) e Rondônia (1.448).

Morrem duas pacientes com Covid-19 após incêndio

Duas pacientes com Covid-19 morreram em função de um incêndio no HFB (Hospital Federal de Bonsucesso), As pacientes estavam internadas em estado grave no CTI (centro de terapia intensiva) do HFB. Uma delas morreu quando estava sendo transferida para outra unidade de saúde. O hospital não deu, até o momento, mais informações sobre as duas vítimas.

“A direção do Hospital Federal de Bonsucesso informa que, até a chegada do Corpo de Bombeiros, a brigada de incêndio da unidade removeu 162 pacientes do Prédio 1 para o Prédio 2. O HFB esclarece ainda que 76 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. Duas pacientes, que estavam em estado grave, no CTI, vieram a óbito”, diz a nota.

A prefeitura do Rio do Rio de Janeiro disponibilizou sua rede de hospitais municipais, que receberam, até o fim da tarde, 24 pacientes. O inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio foi aberto pela Polícia Federal, que enviou ao local uma equipe de policiais, incluindo peritos criminais.

