Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Nesta primeira edição, foram avaliadas 254 instituições, que reportaram testes em 138 funcionários, 83 alunos e 69 professores. Foto: Alex Rocha/PMPA Nesta primeira edição, foram avaliadas 254 instituições, que reportaram testes em 138 funcionários, 83 alunos e 69 professores. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

As secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (Smed) passam a produzir boletim semanal com dados do monitoramento das instituições de ensino de Porto Alegre. As informações têm como referência o formulário preenchido semanalmente pelas instituições de ensino, o monitoramento das equipes da SMS a partir da Central de Monitoramento das Escolas e da Vigilância Epidemiológica, além de bancos de dados do sistema de notificações de Covid-19. A primeira edição foi publicada no site da SMS nesta terça-feira (27).

O boletim mostra o número de instituições de ensino que preencheram o formulário de monitoramento, os tipos de mantenedora, o número de alunos, professores e funcionários em atividades presenciais, número médio de cada público por instituição de ensino e casos confirmados do novo coronavírus. Também relaciona a proporção dos casos sobre o total de pessoas em atividades presenciais e o número de pessoas avaliadas pela Central Escolas.

Nesta primeira edição, foram avaliadas 254 instituições de ensino, que reportaram investigação de 138 funcionários, 83 alunos e 69 professores com testes para verificar a presença de Covid-19. Desses totais, 157 testes tiveram resultado negativo, 17 positivo (90% dos confirmados são professores e funcionários), 92 em investigação e 24 recusas de coleta, quando a escola não tem autorização formal dos responsáveis para coleta no ambiente escolar. Nesses casos, a coleta pode ser feita em qualquer posto da rede municipal ou os alunos ficam afastados pelo período de dez dias.

A Central de Monitoramento das Escolas, operada pela Diretoria de Atenção Primária da SMS, é o canal permanente de suporte, juntamente com a Diretoria-geral de Vigilância em Saúde, Smed e unidades de saúde de referência de cada instituição.

Entre as medidas estabelecidas na volta às aulas, os casos suspeitos são encaminhados para testagem e, se positivos, o exame é estendido a todos com quem eles tiveram contato. A notificação é obrigatória para a investigação de eventuais surtos. O formulário de monitoramento com dados da semana anterior, a medição de temperatura, o questionamento a respeito de sintomas e a identificação precoce de possíveis casos sintomáticos também estão entre os protocolos adotados.

A retomada do ensino presencial ocorreu após avaliação dos dados epidemiológicos, que indicaram desaceleração dos casos de Covid-19 na Capital, permitindo a retomada das atividades de forma gradual e controlada. O calendário começou em 5 de outubro. Orientações em relação aos protocolos e decretos a serem seguidos, além do guia para mitigação da cadeia de transmissão, podem ser consultados na cartilha disponibilizada no site do coronavírus.

Situação da cidade

A Secretaria Municipal de Saúde registrou o total de 43.506 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta terça-feira (27) e 1.250 óbitos. Entre o total de casos, 38.689 pessoas se recuperaram da doença. Também foram registrados 121.540 casos negativos e outros 7.848 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estão com 246 casos confirmados de Covid-19 adultos e um caso na pediatria. Há também 23 casos suspeitos de adultos e três em pediatria.

