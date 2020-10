Bem-Estar Covid-19: Brasil tem 24,8 mil novos casos e mais 497 mortes em 24h

22 de outubro de 2020

Até o momento, 4.779.295 pessoas já se recuperaram da doença.

As autoridades de saúde registraram 24.858 novos casos e mais 497 mortes por Covid-19 em 24 horas no Brasil. Os dados foram coletados pelas secretarias estaduais de saúde e consolidados no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quinta-feira (22).

Com o acréscimo, o País chegou a 155.900 mortes causadas pelo novo coronavírus. Na quarta, a contabilidade das autoridades de saúde marcava 155.403 óbitos por causa da Covid-19. Ainda há 2.408 falecimentos em investigação.

O número de casos desde o início da pandemia atingiu 5.323.630. Até ontem, o sistema do Ministério da Saúde trazia 5.298.772 casos acumulados da doença.

Atualmente, 388.435 pacientes estão em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.779.295 pessoas já se recuperaram da doença. Isso corresponde a 89,8% do total de brasileiros infectados.

Covid-19 nos Estados

O Estado de São Paulo tem 1.076.939 casos confirmados do coronavírus, com 38.482 mortes. Do total de casos diagnosticados, 965.420 pessoas já estão recuperadas.

O total de pessoas internadas no Estado atualmente, em casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, é de 7.185. Desse total, 3.165 pessoas estão internadas em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de UTI (unidades de terapia intensiva) é de 40,1% no Estado e de 40,2% na Grande São Paulo.

Por causa da queda na taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado, a Central de Transplantes de São Paulo autorizou na quarta a retomada das cirurgias eletivas de córnea, estabelecendo protocolos de segurança e de prevenção à Covid-19. Hoje, 3.583 pessoas estão à espera de córneas.

Depois de São Paulo, os Estados com mais mortes provocadas pelo coronavírus são Rio de Janeiro (20.021), Ceará (9.243), Minas Gerais (8.621) e Pernambuco (8.527). As Unidades da Federação com menos casos são Acre (685), Roraima (690), Amapá (738), Tocantins (1.072) e Mato Grosso do Sul (1.524).

Rio de Janeiro chega a 20 mil mortes e quase 300 mil casos

O Estado do Rio registrou 20.021 mortes por Covid-19, com 295.021 casos confirmados. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (22), pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Ainda há 434 óbitos em investigação e 270.824 pacientes se recuperaram da doença.

A maior parte das mortes por Covid-19 ocorreu na capital, foram 11.777 óbitos. Entre os demais municípios com maior número de óbitos estão: São Gonçalo (775), Duque de Caxias (769), Nova Iguaçu (653), Niterói (485), São João de Meriti (477), Campos dos Goytacazes (418), Belford Roxo (322), Petrópolis (241), Magé (240), Volta Redonda (236), Itaboraí (229), Nilópolis (200), Angra dos Reis (197), Mesquita (187), Barra Mansa (175) e Cabo Frio (168).

A capital também lidera no número de casos confirmados, com 115.213 pessoas infectadas. Entre os demais municípios com maior número de casos estão: Niterói (14.994), São Gonçalo (13.367), Belford Roxo (10.692), Duque de Caxias (10.454), Macaé (8.982), Nova Iguaçu (7.313), Campos dos Goytacazes (7.158), Volta Redonda (7.124), Teresópolis (6.867) e Angra dos Reis (5.971).

