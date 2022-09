Saúde Covid-19: Crianças e adolescentes que foram infectadas têm risco maior de desenvolver diabetes tipo 1

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Das crianças e adolescentes que estavam com covid, 96% deles tinham mais hipóteses de serem diagnosticados com diabetes tipo 1. (Foto: Reprodução)

Estudos realizados pela faculdade de Medicina da Universidade Case Western Reserve, nos Estados Unidos, mostra que crianças e adolescentes que foram infectadas com o coronavírus tem um risco significativamente maior de contrair diabetes tipo 1.

A pesquisa, publicada na revista científica JAMA Network, analisou o registro de saúde eletrônica de mais de 570 mil pessoas, entre março de 2020 e dezembro de 2021, até os 18 anos. Metade delas infectadas pela covid-19 e a outra por infecções respiratórias diversas.

“O aumento do risco de DM1 [diabetes tipo 1] de início recente, após a covid-19, adiciona um elemento importante para as discussões de risco-benefício para prevenção e tratamento da infecção por SARS-CoV-2 em populações pediátricas”, explicam os autores do estudo.

Crises respiratórias

Das crianças e adolescentes que estavam com covid-19, 96% deles tinham mais hipóteses de serem diagnosticados com diabetes tipo 1, quando comparados com a outra metade dos pacientes que estavam diagnosticados com crises respiratórias.

As probabilidades ainda aumentaram para 110% nos primeiros três meses e diminuíram para 83% após seis meses de observação. Ou seja, um semestre depois, 123 pacientes foram diagnosticados com diabetes tipo 1.

Diabetes tipo 1

Este tipo da doença é considerado autoimune e ocorre principalmente porque as defesas imunológicas do corpo atacam e destroem as células do pâncreas, que produz a insulina, consequentemente interrompendo a formação do hormônio e causando a doença.

O Brasil é o terceiro país com mais casos em crianças e adolescentes com menos de 20 anos: são 92,3 mil. Na frente estão a Índia (229,4 mil) e os EUA (157,9 mil), segundo dados da IDF (Federação Internacional de Diabetes, na sigla em inglês).

Apesar do resultado, os autores do estudo recomendam cautela e avisam que mais investigações ainda são necessárias. As informações são do jornal O Globo.

