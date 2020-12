Porto Alegre Covid-19: Fiscalização dispersa aglomerações e vistoria estabelecimentos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Agentes percorreram regiões com mais registros de infrações, como os bairros Cidade Baixa, Moinhos de Vento e os do 4º Distrito Foto: Cesar Lopes/PMPA Agentes percorreram regiões com mais registros de infrações, como os bairros Cidade Baixa, Moinhos de Vento e os do 4º Distrito (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Em fiscalização realizada na noite de sexta-feira (4) pela força-tarefa da prefeitura e da Brigada Militar, foram registradas três autuações por funcionamento de take away (pague e leve) e clientes no interior de estabelecimento fora do horário permitido. Aglomerações foram dispersadas nas ruas Fernando Machado, República e Padre Chagas. Os alvos da fiscalização são festas clandestinas e aglomerações.

Segundo os fiscais, no entanto, foi verificado o cumprimento do decreto vigente na maior parte dos estabelecimentos vistoriados. A operação, que segue até domingo (6) faz parte dos esforços para garantir a segurança sanitária em razão do aumento de casos de coronavírus na Capital.

“Os fiscais comprovaram que, em sua maioria, as atividades encerraram no horário determinado. Agradecemos aos empresários que entenderam a gravidade do momento e estão colaborando”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff.

Agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e da Guarda Municipal, em conjunto com a BM, percorreram as regiões com mais registros de infrações relacionadas, como os bairros Cidade Baixa, Moinhos de Vento e os do 4º Distrito. No domingo, a fiscalização será feita na região das ilhas para verificar as atividades nas marinas. Os locais já foram comunicados sobre as regras que devem ser cumpridas para evitar a disseminação do coronavírus.

Conforme decreto publicado pela prefeitura, os restaurantes, bares e similares poderão funcionar até às 22h. Após este horário, ficam proibidas vendas pelos sistemas take away (pague e leve) e drive-thru, sendo permitida apenas comercialização por delivery (tele-entrega). A medida busca inibir a reunião de grupos e aglomerações em frente aos estabelecimentos.

Desde março, os fiscais da prefeitura têm vistoriado diferentes pontos da cidade e atendido denúncias da população. Ao todo, foram registradas mais de 1 mil fiscalizações por aglomeração em eventos, casas noturnas e via pública.

