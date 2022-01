Porto Alegre Mais de 2 mil vacinas e 399 testes rápidos de covid foram realizados em Porto Alegre neste sábado

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Ao todo, 511 pessoas receberam atendimento para testagem. Foto: Leonardo Rosito/PMPA 43% do total dos testes rápidos aplicados neste sábado deram positivo. (Foto: Reprodução) Foto: Leonardo Rosito/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre manteve três locais com testagem rápida de antígeno para covid-19 nesse sábado (29), das 9h às 16h. A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) também aplicou 2.231 vacinas contra a covid em adultos e crianças.

Ao todo, 511 pessoas receberam atendimento para testagem. Dessas, 399 realizaram testes rápidos de antígeno e 172 tiveram resultado positivo, o equivalente a 43% do total. O ponto de maior movimento foi a unidade de saúde Tristeza, com 225 atendimentos e 209 testes rápidos realizados.

Os testes foram ofertados para quem apresentava ao menos dois sintomas da covid (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de covid e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos passaram por avaliação clínica nos próprios locais.

Vacinação

A imunização para pessoas acima de 12 anos ocorreu no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h. No local, foram aplicadas 1.348 doses, sendo 33 de primeira, 118 de segunda e 1.170 de terceira dose. Já a vacinação infantil ocorreu na Centro de Saúde IAPI, das 9h às 16h, para crianças com comorbidade, deficiência ou imunossupressão, autistas, quilombolas e indígenas a partir de cinco anos e demais crianças a partir de seis anos. Foram aplicadas 883 vacinas pediátricas no local.

Neste domingo (30), a prefeitura mantém a oferta de testagem rápida de antígeno para covid-19 em três unidades de saúde, das 9h às 16h. Já a vacinação contra a doença causada pelo coronavírus será retomada nesta segunda-feira (31).

