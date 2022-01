Esporte Inter enfrenta o União Frederiquense pelo Campeonato Gaúcho; Acompanhe

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Colorado está em busca da liderança do campeonato. Foto: Reprodução/Twitter Colorado está em busca da liderança do campeonato. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

No final da tarde deste sábado (29), o Internacional volta a campo em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado enfrenta o União Frederiquense, no Estádio Beira-Rio, às 19h. Na sua estreia, o time da Capital venceu o Juventude, no Alfredo Jaconi, por 2 a 1.

Internacional

Daniel; Mercado, Cuesta, Bruno Méndez e Moisés; Liziero e Edenilson; David, Taison e Boschilia; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

União Frederiquense

Luis Cetin; Lessa, Talis, Hellton e Jander; Igor Silva, Marquinhos, Eliomar, Joãozinho e Tony Júnior; Anderson Magrão. Técnico: Daniel Franco.

Arbitragem

Francisco Soares Dias, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Artur Avelino Birk Preissler.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

