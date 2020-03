Saúde Covid-19: mortes sobem para 11 e casos confirmados chegam a 904. Ministro disse que o sistema de saúde pode entrar em colapso em abril

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

O número de mortes em decorrência da Covid-19 subiu de seis para 11 entre quinta-feira (19) e esta sexta-feira (20), conforme atualização divulgada pelo Ministério da Saúde. Deste total, nove foram identificadas em São Paulo e duas no Rio de Janeiro.

Os casos confirmados da doença saíram de 621 para 904 entre os balanços de quinta e esta sexta. São Paulo acumula 396 casos, seguido por Rio de Janeiro (109), Distrito Federal (87), Ceará (55), Rio Grande do Sul (37) e Minas Gerais (35). O número no RS, no entanto, é de 41 casos, conforme as confirmações das secretarias estadual e municipal da Saúde.

Além desses Estados, foram mapeados casos na Bahia (33), Paraná (32), Pernambuco (30), Santa Catarina (21), Goiás (15), Espírito Santo (13), Mato Grosso do Sul (nove), Acre (sete), Sergipe (seis), Alagoas (cinco), Piauí e Amazonas (três), Pará (dois) e Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraíba, Amapá, Tocantins, Rondônia (um). Apenas Roraima não apresenta casos confirmados.

Medidas para conter Covid-19

Nesta sexta o Ministério da Saúde não realizou a entrevista coletiva diária que vem promovendo nas últimas duas semanas. O anúncio de medidas adotadas pelo governo foi feito em entrevista no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de outros representantes do governo. Durante o encontro, Mandetta disse que o sistema de saúde pode entrar em colapso em abril em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Para evitar isso, continuou o ministro, o governo pode ser obrigado a “segurar a movimentação” de pessoas para tentar diminuir a velocidade da transmissão.

“O que é um colapso? Você pode ter o dinheiro, o plano de saúde, mas simplesmente não há sistema para você entrar”, explicou.

