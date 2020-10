Rio Grande do Sul Covid-19: RS tem 837 novos casos e mais 44 óbitos

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apenas Cerro Branco e Garruchos não registram casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/SES Apenas Cerro Branco e Garruchos não registram casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (5) 837 novos casos da Covid-19 e foram confirmados mais 44 óbitos, ocorridos entre 13 de setembro e 5 de outubro. O total de casos confirmados é de 203.497 em 495 municípios (99% do Estado) e o de óbitos é de 4.952. Os recuperados são 189.615 (93% dos casos). Apenas Cerro Branco e Garruchos não registram casos de coronavírus no Rio Grande do Sul.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 75 anos);

Alvorada (mulher, 59 anos);

Alvorada (mulher, 73 anos);

Balneário Pinhal (mulher, 62 anos);

Bento Gonçalves (mulher, 67 anos);

Cachoeirinha (mulher, 74 anos);

Canela (mulher, 60 anos);

Canoas (homem, 68 anos);

Capela de Santana (mulher, 77 anos);

Carazinho (homem, 72 anos);

Caxias do Sul (homem, 70 anos);

Charqueadas (homem, 79 anos);

Cidreira (homem, 70 anos);

Encantado (mulher, 69 anos);

Encruzilhada do Sul (mulher, 70 anos);

Feliz (homem, 69 anos);

Fortaleza dos Valos (homem, 65 anos);

Gravataí (homem, 62 anos);

Igrejinha (homem, 35 anos);

Itaara (homem, 71 anos);

Parobé (homem, 67 anos);

Passo Fundo (homem, 55 anos);

Porto Alegre (homem, 93 anos);

Porto Alegre (homem, 72 anos);

Porto Alegre (homem, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 64 anos);

Porto Alegre (mulher, 69 anos);

Porto Alegre (homem, 52 anos);

Porto Alegre (mulher, 81 anos);

Porto Alegre (homem, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 68 anos);

Porto Mauá (homem, 62 anos);

Porto Xavier (mulher, 61 anos);

Santa Maria (homem, 72 anos);

Santa Rosa (mulher, 66 anos);

Santo Antônio do Planalto (homem, 65 anos);

Santo Cristo (homem, 58 anos);

São Borja (mulher, 69 anos);

São Marcos (mulher, 57 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 85 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 66 anos);

Soledade (homem, 71 anos);

Tupandi (mulher, 78 anos);

Viamão (mulher, 59 anos).

A atualização teve ainda 53 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Água Santa – 1

Ajuricaba – 1

Alvorada – 7

Bagé – 11

Balneário Pinhal – 1

Barra do Quaraí – 10

Barros Cassal – 1

Bento Gonçalves – 3

Bom Princípio – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) October 5, 2020

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul