Uma campanha da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul prevê mutirões de conciliação entre empresas e devedores

Em meio a uma crise econômica agravada no País pela pandemia do coronavírus, com perdas de emprego e acúmulo de dívidas por parte de muitos consumidores, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul lançou nesta semana a campanha “Nome Limpo”. O objetivo, como sugere o nome da iniciativa, é proporcionar acordos entre empresas e indivíduos com esse tipo de pendência.

Até o fim de dezembro, deve ser realizada uma série de mutirões de conciliação com tal finalidade. Os encontros serão virtuais, por causa das diretrizes de distanciamento social, mediante agendamento com agentes da Defensoria e representantes de devedores e credores – as empresas estão recebendo ofícios convidando-as a aderir ao programa.

Os interessados devem entrar em contato por meio do CRMC (Centro de Referência em Mediação e Conciliação). O telefone é (51) 3210-9353 e o e-mail nomelimpo@defensoria.rs.def.br. Por enquanto, apenas para Porto Alegre e Região Metropolitana são contemplados pela campanha, que posteriormente será estendida a outras regiões gaúchas.

“Com acordos ágeis e construídos pelo diálogo entre as próprias partes, a campanha trará de volta a dignidade para muitos cidadãos superendividados, que terão uma chance de reorganizar suas finanças, ao mesmo tempo em que possibilitará aos credores reaver valores já considerados perdidos”, ressalta a coordenadora da Câmara de Conciliação, Ana Carolina Zacher. “Todos saem ganhando.”

Estatística

Dados divulgados pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de) apontam que o índice de famílias com contas atrasadas chegou a 27,8% no Rio Grande do Sul em junho. A informação tem por base a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor).

O nível de continuidade da inadimplência também aumentou: o segmento de famílias que não terão como regularizar em 30 dias qualquer parte de suas contas atrasadas quase dobrou, passando de 8% em junho de 2019 para 14,2% no mesmo mês deste ano.

“As decisões que tomarmos neste momento irão definir a maneira como vamos sair desta crise, sendo que uma solução conjunta, debatida entre as partes e eleita por elas próprias como satisfatória irá permitir uma recuperação mais rápida da economia e da confiança no mercado”, destaca o defensor público e dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor, Rafael Magagnin.

(Marcello Campos)