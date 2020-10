Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul habilita mais 78 leitos de UTI para atendimento de pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Em Porto Alegre, três hospitais foram contemplados com 30 leitos Foto: Divulgação/Hospital Independência Em Porto Alegre, três hospitais foram contemplados com 30 leitos. (Foto: Divulgação/Hospital Independência) Foto: Divulgação/Hospital Independência

Mais 78 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Adulto para atendimento de pacientes com Covid-19 foram habilitados em 12 hospitais de dez municípios gaúchos. Em Porto Alegre, foram 30 leitos em três hospitais.

A medida foi publicada nesta segunda-feira (05) na Portaria 2.690, do Ministério da Saúde, que habilita os leitos para atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Essas vagas já estão incluídas no Sistema de Monitoramento de Leitos do Governo do Estado, que disponibiliza informações sobre ações de enfrentamento à pandemia no Rio Grande do Sul.

O Estado conta atualmente com 1.882 leitos de UTI Adulto SUS em funcionamento destinados a pacientes com Covid-19. No início da pandemia, eram 933 leitos, tendo sido ampliada a capacidade hospitalar na área intensivista em 102%.

Hospitais e municípios contemplados:

Hospital Virvi Ramos, Caxias do Sul – oito leitos

Fundação Hospital Santa Terezinha, Erechim – cinco leitos

Hospital São Carlos, Farroupilha – três leitos

Hospital de Caridade, Ijuí – cinco leitos

Hospital Montenegro, Montenegro – seis leitos

Sociedade Portuguesa de Beneficência, Pelotas – dez leitos

Hospital Divina Providência, Porto Alegre – dez leitos

Hospital Independência, Porto Alegre – dez leitos

Hospital Restinga e Extremo Sul, Porto Alegre – dez leitos

Hospital Regional de Santa Maria, Santa Maria – cinco leitos

Fundação Hospitalar de Sapucaia do Sul – dois leitos

Hospital Frei Clemente, Soledade – quatro leitos

