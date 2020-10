Agro Animal mais pesado da Expointer Digital 2020 é da raça Simental-Fleckvieh com 1.210 quilos

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

O touro mais pesado é criado no município de Jaquirana-RS. (Foto: Divulgação)

O touro mais pesado da Expointer Digital 2020 é da raça Simental-Fleckvieh, com 1.210 quilos. O FST Valente Poll V20, tem apenas 39 meses de idade e já conquistou os prêmios de Gran Sênior e o Troféu 50 Anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, oferecido pelas Associações das Raças Simental-Fleckvieh e Simbrasil e pelo Labovet Produtos Veterinários ao melhor exemplar entre as duas raças presente na Expointer 2020 Digital.

O criador e expositor é Dirceu Antônio Borges de Assis, Filhos e Netos, da Fazenda Santa Terezinha, situada no município de Jaquirana-RS.

O Troféu 50 Anos foi entre pela “influencer digital do agro” Camila Teles para os irmãos Eduardo e Rodrigo Borges de Assis, netos de Dirceu Antônio Borges de Assis.

