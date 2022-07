Saúde Covid: os sintomas mais comuns causados por novas variantes

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O principal incomodo, relatado pelos participantes da pesquisa, foi a dor de garganta. Foto: Reprodução O principal incomodo, relatado pelos participantes da pesquisa, foi a dor de garganta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse são os principais sintomas que podem sugerir um quadro de covid. Essa é a conclusão de um relatório feito no Reino Unido que reuniu informações de 17,5 mil pessoas que testaram positivo na última semana.

Os dados, obtidos por meio do aplicativo Zoe Covid, são analisados em parceria com pesquisadores do King’s College, em Londres, com apoio do NHS, o sistema de saúde pública do país.

O trabalho também descobriu que febre e perda de olfato ou paladar – que eram sintomas bem mais frequentes da infecção há alguns meses – se tornaram menos comuns agora.

Outros incômodos, como voz rouca, espirros, cansaço e dores musculares, subiram no ranking dos sintomas da doença.

Os 20 principais sintomas da covid de acordo com os dados do estudo Zoe App são:

– Dor de garganta – relatada por 58% dos participantes;

– Dor de cabeça – 49%;

– Nariz entupido – 40%;

– Tosse seca – 40%;

– Coriza – 40%;

– Tosse com catarro – 37%;

– Voz rouca – 35%;

– Espirros – 32%;

– Fadiga – 27%;

– Dores musculares – 25%;

– Náusea – 18%;

– Inchaço no pescoço (a popular “íngua”) – 15%;

– Dor nos olhos – 14%;

– Alteração no olfato – 13%;

– Aperto ou dor no peito – 13%;

– Febre – 13%;

– Calafrios – 12%;

– Falta de ar – 11%;

– Dor de ouvido – 11%;

– Perda de olfato – 10%.

As informações coincidem com os achados de outras pesquisas recentes. O estudo React-1, por exemplo, seleciona a cada mês cerca de 150 mil pessoas de forma aleatória na Inglaterra. Todas elas fazem testes rápidos de antígeno.

Os resultados mais recentes da iniciativa mostram que os sintomas mais comuns da covid se modificaram bastante ao longo da pandemia.

Isso pode estar relacionado às mutações que o coronavírus sofre, acreditam os cientistas.

Diversas variantes do patógeno surgiram desde a versão original, detectada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China. A mais recente delas é a ômicron.

Covid longa

Um novo estudo publicado no periódico Scientific Reports, identificou que 23% daqueles que tiveram a covid desenvolveram obesidade e a perda de cabelo após a infecção, durante a chamada “covid longa”.

Conduzido por pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia (USC), nos Estados Unidos, o novo trabalho utilizou dados de um questionário nacional respondido por mais de oito mil americanos entre o início da pandemia até março de 2021. Depois, analisou o perfil de infectados que se enquadravam no conceito de covid longa – sintomas persistentes por três meses ou mais, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde