Saúde Covid: pessoas com deficiência recebem vacina bivalente a partir desta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

A abertura de faixas etárias está sendo escalonada para evitar aglomerações nos pontos de vacinação. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre amplia o público apto a receber a vacina bivalente contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (27), incluindo pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais. A vacinação segue para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos com 12 anos ou mais e profissionais de saúde. São 33 locais aplicando o imunizante. A abertura de faixas etárias está sendo escalonada para evitar aglomerações nos pontos de vacinação.

Bebês a partir de seis meses até menores de 3 anos também podem ser imunizados. A aplicação ocorre na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. O esquema vacinal para este grupo é em três doses: a segunda 28 dias (quatro semanas) após a primeira e a terceira oito semanas após a segunda.

Para crianças e adultos, a vacinação será mantida em diferentes locais. A primeira dose para crianças de 3 e 4 anos será aplicada na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. Nos mesmos locais, também será aplicada a segunda dose. Crianças entre 3 e 4 anos vacinadas com a Coronavac – que receberam a segunda dose há, pelo menos, quatro meses – podem ter acesso à terceira dose nos mesmos locais.

No caso de crianças a partir de 5 anos, a vacinação poderá ser feita em seis unidades de saúde, com atendimento até as 21h: Álvaro Difini, IAPI, Primeiro de Maio, Santa Marta, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

A população deve ficar atenta para o fechamento temporário do Shopping João Pessoa como ponto de vacinação. Enquanto estiver inoperante, o atendimento será feito na Unidade de Saúde Modelo, das 8h às 21h.

Adultos

A imunização para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 33 unidades de saúde – 13 com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, Chácara da Fumaça, IAPI, Clínica da Família Mauro Ceratti Lopes, Modelo, Morro Santana, Navegantes, Ramos, Santa Marta, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Reforço

A quarta dose está disponível para pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independentemente da fabricante aplicada anteriormente.

São imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão:

– Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea.

– Pessoas vivendo com HIV (PVHIV).

– Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses – 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente por 14 dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, – 2 mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10 Kg.

– Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão.

– Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias).

– Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise.

– Pacientes oncológicos que realizaram tratamentos quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses.

– Pessoas com neoplasias hematológicas.

As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

