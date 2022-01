Alguns — especialmente os antivaxxers — podem interpretar isso como prova de que as vacinas não funcionam. No entanto, isso não é inesperado. Mesmo contra outras variantes, como a delta, sabe-se que as vacinas não oferecem “imunidade esterilizante”, ou seja, prevenção total da infecção.

Ninguém afirmou que vacinas contra a covid oferecem imunidade esterilizante e que essa pode ser uma meta alcançável. No mínimo, eles oferecem uma pequena proteção contra infecções. No entanto, essa pequena proteção pode ajudar a retardar a propagação da infecção.

O que as vacinas fazem é fornecer proteção excelente de outro tipo. Até agora, as vacinas têm se mostrado ótimas na prevenção de doença grave. Essa proteção é tão importante, se não mais, porque evita que a maioria das pessoas infectadas seja hospitalizada e morra.

Quando a ômicron foi descoberta pela primeira vez, havia a preocupação de que as mutações que ela produziria poderiam lhe permitir contornar a proteção das vacinas. Na verdade, os dados indicam que duas doses das vacinas Pfizer ou AstraZeneca ofereceram proteção limitada contra a ômicron.

Essa proteção da vacina foi rapidamente restabelecida com a dose de reforço, por isso há uma urgência em vacinar a população com a terceira dose.

Isso é especialmente importante para aqueles mais vulneráveis, como os idosos, que, em comparação com a população em geral, correm maior risco de contrair a forma grave da covid-19. Uma pessoa com 80 anos tem um risco 300 vezes maior de contrair covid severa em comparação com um adulto com menos de 40 anos.

Também é vital não esquecer que, embora a ômicron possa ser menos grave para os vacinados, ainda é uma infecção perigosa para os não vacinados.

O fato de que a imunidade esterilizante contra a covid não exista atualmente pode lançar dúvidas sobre se a “imunidade de rebanho” acabará com a pandemia.

A “imunidade de rebanho” é quando um número suficiente de pessoas adquire imunidade e essa imunidade bloqueia a transmissão, eventualmente eliminando o vírus, pois haverá cada vez menos pessoas para ele infectar.