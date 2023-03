Cláudio Humberto CPI da fraude das Americanas empaca na Câmara

Por Cláudio Humberto | 2 de março de 2023

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Após a pressão de lobistas, subitamente perdeu força na Câmara a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a fraude de quase R$ 50 bilhões nas Lojas Americanas, apesar de ter sido proposta pelo influente Líder do PP, deputado André Fufuca (PP-MA). Parlamentares de partidos como PL, Podemos e até do próprio PP tentam ressuscitar a natimorta CPI. No Senado, as chances são ainda menores, além do desinteresse do seu presidente, Rodrigo Pacheco.

Interesse em extinção

No Senado, há só uma proposta para investigar o caso (que envolve até dinheiro público): a convocação do ministro Fernando Haddad.

Não andou

O senador Otto Alencar (PSD-BA) queria que Haddad explicasse os contratos de empréstimo do BNDES e da Caixa às Lojas Americanas.

Sem comentários

Tanto no Senado quanto na Câmara, políticos procurados pela coluna fugiram de comentar o caso das Americanas como o diabo da cruz.

‘Excesso’ de política

A “politização excessiva pode prejudicar atuais credores”, diz o ex-advogado-geral Luís Inácio Adams, “especialmente seus trabalhadores”.

Itaipu: bolsonarista quita dívida e Lula leva crédito

Sem nem mesmo pisarem na cerimônia que oficializou a quitação da dívida bilionária pela construção da Itaipu Binacional, o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), garantiram o nome na placa que reconhece o feito histórico. Quem pagou os US$ 63,5 bilhões foi a elogiada gestão do Almirante Risden, designado pelo ex-presidente Bolsonaro para administrar a empresa binacional. Indicado para presidir Itaipu, o deputado Enio Verri (PT-PR) também não deu as caras.

Questão de agenda

No início da cerimônia, às 14h, Silveira nem mesmo tinha compromisso oficial. Meia hora depois começou uma reunião com uma deputada.

Já fomos melhores

Apesar de ser um projeto envolvendo outro país amigo (Paraguai), o Itamaraty se limitou a divulgar uma nota no site do MRE.

Total descaso

Já Lula, que nem mesmo vídeo gravou, não teve agenda às 14h. Às 12h fez uma ligação e às 15h se reuniu com Margareth Menezes (Cultura).

Malandragem antiga

A cobertura infanto-juvenil das atividades do Congresso descobriu a pólvora: o Senado fará sessões deliberativas (de votação) apenas entre terça e quinta. O detalhe é que sempre foi assim. Nas duas Casas.

Chave de cadeia

O ministro das Comunicações nomeado por Lula, Juscelino Filho, já ganhou um apelido significativo dos políticos de oposição: “Chave de Cadeia”. Agora é acusado de tráfico de influência na Codevasf.

Ataque inclemente

Continua o ataque inclemente aos cofres públicos: no pobre Piauí, a Assembleia Legislativa aprovou aumento do subsídio dos procuradores de Justiça do Estado, que passará a R$ 41,8 mil. E nem se envergonham.

Deputado ameaçado

Nikolas Ferreira (PL-MG) foi obrigado a correr de sindicalistas do Metrô de BH, que estavam em Brasília na terça (28). A turma (em três ônibus), que partiu para cima do deputado, garante ter ouvido “provocação”.

Sem espaço para negras

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrou na alça de mira de petistas raivosos após alegar supostas dificuldades para encontrar mulheres negras que pudessem compor sua assessoria.

Primeira-ministra

A primeira-dama virou assunto entre maldosos petista por exibir modelito de primeira-dama. Alfinetarem a presença de Janja, que adora holofotes, no café da manhã das ministras para celebrar o mês das mulheres.

Cronômetro corre

Segundo a garantia do governo Lula (PT) de que a reforma tributária será aprovada ainda no primeiro semestre de 2023, Câmara e Senado têm pouco mais de quatro meses (138 dias) para aprovar a proposta.

Inversão e perseguição

Para o senador Eduardo Girão (Pode-CE), o afastamento do juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, pelo Conselho Nacional de Justiça é “inversão de valores” e “perseguição a quem enfrenta os corruptos no Brasil”.

Pergunta na porta do STF

Os ministros do STF apreenderão as CNHs dos bilionários Lehman, Sicupira e Telles pelo “beiço” das Americanas em 16 mil fornecedores?

PODER SEM PUDOR

Estava escrito

Ex-ministro do Turismo de FHC e ex-deputado estadual Rafael Greca era apenas uma criança quando venceu um concurso da melhor redação estudantil sobre os 300 anos de Curitiba, que seriam celebrados décadas depois. A redação vitoriosa foi colocada em uma urna, na Praça 29 de Março (data de aniversário da cidade). Muitos anos depois, em ato solene, o próprio Greca abriu a velha urna, dela retirou o papel e leu a própria redação – uma declaração de amor a Curitiba. Ele era o prefeito da cidade.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

