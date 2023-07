Esporte CPI da Manipulação no Futebol aprova requerimento para ouvir seis árbitros da série A do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Edina Alves Batista será uma das ouvidas. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A CPI da Manipulação no Futebol, na Câmara dos Deputados, aprovou nesta quarta-feira (12) o convite para ouvir seis árbitros de futebol da série A do Campeonato Brasileiro por terem apitado partidas com suspeitas de manipulação de resultados.

A comissão não tem previsão de quando ouvirá os árbitros. Serão ouvidos Bráulio da Silva Machado, Caio Max Augusto Vieira, Dyorgines Jose Padovani de Andrade, Edina Alves Batista, Jefferson Ferreira de Moraes e Marcelo de Lima Henrique.

A próxima sessão, após o recesso parlamentar do Congresso, deve acontecer em 2 de agosto.

No requerimento, o deputado Ricardo Silva (PSD-SP), diz ser “fundamental” ouvir os árbitros por serem “observadores privilegiados” do que acontece nas partidas.

“Sua atuação e posicionamento permitem que testemunhem diversos aspectos do jogo, como lances polêmicos, comportamento dos jogadores e possíveis irregularidades. Como tal, os árbitros podem possuir informações cruciais que possam auxiliar na identificação de indícios de manipulação de resultados e esquemas de aposta e melhore o andamento dessa comissão”, afirmou o deputado.

Segundo entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), as pessoas convidadas não são obrigadas a comparecer às sessões da CPI e podem mandar um representante a seu lugar.

Além dos árbitros, também foi aprovado o convite para ouvir o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson Luiz Seneme, responsável pela coordenação dos árbitros que apitam nas partidas do Campeonato Brasileiro.

Também foram convidados 14 jogadores de futebol e dois dirigentes de times de futebol, o presidente do América-MG, Alencar da Silveira Júnior, e o presidente do Esporte Clube Iranduba da Amazônia.

O sócio da casa de aposta PixBet, Ernildo Junior Farias, foi o único convocado.

A CPI também aprovou o pedido de compartilhamento de informações do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) envolvendo suspeitas de manipulação de resultados do Campeonato Candango de 2021.

O requerimento que pediu o compartilhamento das informações foi protocolado pelo deputado Bandeira de Mello (PSB/RJ). Segundo ele, a intenção de ter acesso às informações é saber se o suposto esquema do Candangão envolvia membros já investigados ou se há mais pessoas envolvidas.

À época, resultados de partidas do Samambaia, time rebaixado ao final da primeira fase, era o centro das investigações por causa de resultados pouco prováveis.

Além do compartilhamento de informações ao MPDFT, a CPI também aprovou um requerimento que pedia o compartilhamento de informações da Operação Gol Contra, da Delegacia de Defraudações da Polícia Civil e o Gaedest (Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público do Rio), que investigou suspeita de manipulação de resultados na quarta divisão do futebol do Rio de Janeiro.

