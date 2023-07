Porto Alegre Câmara Municipal de Porto Alegre aprova aumento salarial do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores da capital gaúcha

12 de julho de 2023

O projeto que aumenta em 62% o salário do prefeito foi aprovado pelos vereadores por 18 votos a 16.

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou na noite desta quarta-feira (12) o projeto de lei que permite o aumento dos salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores da capital para o período entre 2025 e 2028. O projeto, que aumenta em 62% o salário do prefeito, foi aprovado pelos vereadores por 18 votos a 16.

Com isso, o subsídio do prefeito de Porto Alegre passará dos atuais R$ 21,4 mil para R$ 34,9 mil. A remuneração do vice-prefeito foi elevada em 63%, passando dos atuais R$ 14,2 mil para R$ 23,4 mil. O vencimento dos secretários subirá 40%, de R$ 14,2 mil para R$ 19,9 mil.

Emenda de plenário elevou os salários dos próprios vereadores da capital em 35%, de R$ 17,4 mil para R$ 23,4 mil, para a próxima legislatura.

A lei irá produzir efeitos de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, com exceção do inciso referente aos subsídios dos secretários municipais, que produzirá efeitos na data de publicação da lei.

“Os valores propostos se encontram em consonância com as elevadas responsabilidades que envolvem a chefia do Executivo de uma capital como Porto Alegre, bem como das demais autoridades de que trata a presente proposição, além de se revestirem da razoabilidade que deve presidir a fixação destas verbas”, afirma a Mesa Diretora da Câmara na exposição de motivos do projeto.

O aumento estipulado para o prefeito, eleva, assim, o teto do funcionalismo de Porto Alegre, beneficiando servidores com os maiores salários como é o caso dos auditores fiscais. Atualmente eles recebem até R$ 35,4 mil.

