Esporte Vela: brasileiros seguem com chances de medalha em Marselha

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

O campeonato de 49er FX chegou na metade do programa com seis das 12 regatas programadas. Foto: Divulgação

O quarto dia de regatas do evento-teste de Paris 2024 na vela ocorreu nesta quarta-feira (12), em Marselha, na França. Representada por seis atletas em quatro classes, a Equipe Brasileira de Vela segue com chances reais de entrar na medal race em duas categorias.

As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze fecharam o dia em quarto lugar com 24 pontos perdidos, 10 a mais do que as líderes até o momento, que são as holandesas Odile van Aanholt e Annette Duetz.

O campeonato de 49er FX chegou na metade do programa com seis das 12 regatas programadas. Após isso, as dez primeiras colocadas disputam a medal race, com pontuação dobrada e sem descarte.

”Foi um dia complicado. Tem uma raia que fica na pontinha da montanha e tivemos altos e baixos. Na primeira regata, não conseguimos largar muito bem. O vento aumentou de 3 nós para quase 17 nós, e a gente conseguiu cortar caminho e salvar depois de estarmos quase em último. Na terceira regata do dia, o vento estava rondando tanto, que o nosso objetivo era só tentar achar o corredor”, contou Martine Grael.

O maranhense Bruno Lobo, da Fórmula Kite, está em oitavo lugar faltando cinco regatas para o mata-mata na categoria das pipas, que estreia na Olimpíada em Paris 2024. O líder disparado é o francês Alex Mazella.

Na Nacra 17, João Bulhões e Marina Arndt fecharam o dia em 15º após seis regatas disputadas na raia francesa ao todo. Para pegar uma medal race precisam tirar, pelo menos, 26 pontos para o décimo multicasco misto na tabela.

O paulista Mateus Isaac também tenta se recuperar na tabela após perder as duas regatas de estreia. O atleta é o 22º.

Parte dos atletas participam de eventos internacionais apoiados pelo termo de fomento à vela olímpica com parceria da CBVela. O objetivo é a preparação da Equipe Olímpica Principal de Vela e participação nos campeonatos internacionais.

Depois do evento-teste, os atletas da Equipe Brasileira de Vela focam no Campeonato Mundial, em Haia, na Holanda, entre os dias 11 e 18 de agosto. A competição define as primeiras oito vagas de países para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Outras vagas serão preenchidas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, entre outubro e novembro.

https://www.osul.com.br/vela-brasileiros-seguem-com-chances-de-medalha-em-marselha/

Vela: brasileiros seguem com chances de medalha em Marselha

2023-07-12