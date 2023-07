Porto Alegre Museus de Porto Alegre preparam atividades especiais com entrada franca para a gurizada

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Programação abrange diversos locais, de 19 a 29 de julho. (Foto: Divulgação/Sympla)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em férias ou não nesta época do ano, crianças e adolescentes terão à disposição uma série de atividades gratuitas em 19 museus e instituições culturais de Porto Alegre no período de 19 a 29 de julho, das 9h às 18h. A programação inclui oficinas, contação de histórias e até atividades para bebês.

As inscrições podem ser realizadas previamente no site sympla.com.br, ou nos próprios locais das atividades (solicita-se a chegada com 15 minutos de antecedência. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de familiar ou outro adulto responsável.

Função educativa e institucional

“O projeto Férias no Museu – Edição de Inverno” cumpre papel educativo importante no diálogo com esse segmento de público, bem como para o fortalecimento das instituições culturais da capital gaúcha”, salienta a fundadora e coordenadora da Rede Educativa de Museus e Instituições Culturais de Porto Alegre, Julia Burger.

A iniciativa é do Movimento “Cidade Educadora”, em parceria com a Rede e a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC). Titular da pasta, Gustavo Ferenci salienta:

“Uma cidade educadora tem a cultura como um dos seus pilares. Promover a inclusão e apoiar iniciativas que incentivem o desenvolvimento pessoal, social, cultural e econômico são premissas do movimento”.

(Marcello Campos)

2023-07-12