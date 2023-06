Geral CPI da Manipulação no Futebol convoca representantes de casas de apostas no Brasil

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

A comissão deseja saber se as entidades estão cumprindo todas as obrigações para funcionamento no Brasil. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Manipulação no Futebol aprovou nesta terça-feira (6) a convocação de representantes de casas de apostas no Brasil. Também foram aprovadas as convocações de jogadores investigados e suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). As datas para os depoimentos ainda não foram definidas.

Serão convocados dirigentes de três casas de apostas. Na justificativa, os parlamentares afirmaram que a comissão deseja saber se as entidades estão cumprindo todas as obrigações para funcionamento no Brasil.

Também foram aprovadas as convocações de 20 jogadores e ex-jogadores. A lista inclui atletas e ex-atletas que já foram julgados e punidos pelo STJD.

É o caso de Eduardo Bauermann, suspenso por 12 jogos pelo STJD, e Romário, banido do esporte, que serão ouvidos pela comissão já na próxima semana. Outros seis atletas também serão convocados para serem ouvidos na condição de investigados.

O empresário Bruno Lopez, que está preso e é acusado pelo Ministério Público de Goiás de ser o chefe de um esquema, é alvo de um requerimento de convocação. E a esposa de Lopez, Camila Motta, que administrava o dinheiro da máfia das apostas também foi convocada.

A reunião desta terça-feira contou com uma extensa lista de requerimentos, inicialmente eram 70 e mais três que estavam de fora, foram colocados em pauta. No total, 59 itens foram votados e aprovados pelos deputados da CPI.

Os três itens extrapauta analisados foram propostos pelo deputado Yury do Paredão (PL-CE) e tinham como objetivo justamente convocar representantes de casas de apostas.

A princípio, seriam analisados quatro requerimentos dele, mas após pedido do presidente da comissão, Júlio Arcoverde (PP-PI), o requerimento restante foi retirado e será analisado na próxima semana.

A próxima reunião da CPI está marcada para a próxima terça-feira. Há ainda a possibilidade da realização de uma outra reunião para a deliberação de requerimentos na quinta-feira da próxima semana.

Atletas convocados

– Alef Manga, atacante do Coritiba (PR);

– Allan Godói, zagueiro do Sampaio Corrêa (MA);

– Bryan Garcia, volante do Athletico (PR);

– Dadá Belmonte, atacante do América (MG);

– Eduardo Bauermann, zagueiro do Santos (SP);

– Fernando José da Cunha Neto, volante do São Bernardo (SP);

– Gabriel Domingos, ex-volante do Vila Nova (GO);

– Gabriel Ferraira Neres (Gabriel Tota), meio-campo do Ypiranga (RS);

– Igor Cariús, lateral do Sport (PE);

– Joseph Mauricio de Oliveira Figueiredo, lateral do Betim (MG);

– Kevin Joel Lomónaco, zagueiro do Red Bull Bragantino (SP);

– Marcos Vinicius Alves Bezerra, o Romário, ex-jogador;

– Matheus Phillipe Coutinho Gomes, atacante e ex-jogador do Sergipe (SE);

– Nino da Paraíba, lateral do América (MG);

– Onitlasi Junior Moraes Rodrigues (Moraes Jr), jogador do Aparecidense (GO);

– Paulo Miranda, zagueiro do Náutico (PE);

– Pedro Henrique Azevedo Pereira (Pedrinho), lateral do Athletico (PR);

– Richard Coelho, volante do Cruzeiro (MG);

– Victor Ramos, zagueiro da Chapecoense (SC);

– e Vitor Mendes, zagueiro do Fluminense (RJ).

Outros convocados

– Alexandre Fonseca, representante da Betano;

– André Gelfi, diretor-presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável;

– Bruno Lopez de Moura, proprietário da empresa BC Sport Management;

– Camila Silva da Motta, esposa e parceira de Bruno Lopes;

– Darwin Filho, CEO da Esportes da Sorte;

– Ioannis Spanoudakis, representante da Betano;

– José André da Rocha Neto, representante da Vai de Bet;

– Juan Matías Mendez, representante da empresa Sportradar;

– Júlio Iglesias Hernando, representantes da Betano;

– Ricardo Santos Perassoli, representante de apostadores;

Ronei Freitas, presidente da Federação Goiana de Futebol;

– Salmo Valentim, presidente da federação dos árbitros de futebol do Brasil;

– Thiago Chambó;

– Tom Mace, vice-presidente sênior da empresa de análise e dados – Sportradar;

– e Ioannis Spanoudakis, representante da Betano.

Convites aprovados

A comissão também aprovou convite — quando não há obrigação para comparecer — para ouvir:

– Andrei Rodrigues, diretor-feral da Polícia Federal;

– Guilherme Buso, CEO da ABRADIE;

– José Francisco Manssur, assessor especial do Ministério da Fazenda;

– presidente da Comissão dos Árbitros de Futebol do Estado de Goiás;

– e Wadih Damous, secretário nacional do Consumidor. As informações são do portal de notícias G1.

