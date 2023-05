Futebol CPI das apostas esportivas terá ex-jogador de vôlei, cartola de futebol e ex-judoca

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

O colegiado será instalado na próxima terça-feira (16) na Câmara dos Deputados. (Foto: Reprodução)

Um ex-presidente de clube de futebol e atletas que conseguiram uma cadeira na Câmara dos Deputados nesta legislatura deverão integrar a comissão parlamentar de inquérito (CPI) das apostas esportivas. O colegiado será instalado na próxima terça-feira (16).

A criação da comissão foi anunciada no final de abril, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), leu o requerimento que pedia a abertura da CPI. O objetivo é investigar a manipulação de resultados em jogos de futebol. O colegiado terá 34 membros titulares e igual número de suplentes.

O ex-presidente do Flamengo Bandeira de Mello (PSB-RJ) foi convidado pelo líder do partido, Felipe Carreras (PSB-PE), para compor a comissão de inquérito.

Em seu perfil no site da Câmara dos Deputados, o parlamentar afirma que a experiência como presidente do Flamengo por dois mandatos o credencia para tratar de assuntos voltados ao futebol no parlamento. Ele presidiu o clube de 2013 a 2018.

“Com certeza as denúncias que envolvem atletas que já foram citados em possíveis casos de manipulação devem ser o foco inicial da CPI. Provavelmente também iremos ouvir os dirigentes de clubes que possuem alguma relação de proximidade ou mesmo relação trabalhista com esses atletas. Esse movimento da CPI é muito importante para preservar o apreço e a confiança dos brasileiros pelo futebol”, afirmou Bandeira de Mello.

Outro que vai compor a comissão será o ex-jogador de vôlei do Minas Tênis Maurício de Souza (PL-MG). Ele foi demitido do clube após declarações homofóbicas

O deputado delegado da Cunha (PP-SP), que perdeu a vaga nas Olimpíadas de 1996 em uma seletiva do Judô, também colocou seu nome para participar da CPI. Ele deverá ser indicado pelo PP como membro titular da comissão.

“A CPI terá papel importante no aprofundamento das investigações e certamente trará novos personagens que atuam nessa estrutura criminosa que criou tentáculos dentro do futebol brasileiro. Vamos aguardar a composição final da Comissão, que deve ocorrer na próxima terça-feira, para juntamente com o presidente e o relator, traçar as estratégias para o início dos trabalhos”, disse o deputado.

Segundo o parlamentar, a atuação da CPI poderá servir de “anteparo aos apostadores, empresas idôneas e órgão de controle que terão suas responsabilidades delimitadas pela regulamentação dos sites de apostas esportivas no país”.

Outro cotado pelo PP é o deputado Afonso Hamm (RS), ex-jogador profissional de futebol. Ele atuou pelo Grêmio Bagé e pelo Brasil de Pelotas.

Intercâmbio

Presidente da Comissão de Esporte, o deputado Luiz Lima (PL-RJ), ex-nadador Olímpico, não vai integrar a CPI, mas acredita na troca de informações entre as duas comissões.

“Com certeza [haverá esse intercâmbio]. Poderão ser feitas audiências públicas conjuntas para debater o tema”, disse.

A relatoria da CPI ficará com o deputado Felipe Carreras (PSB-PE). A presidência do colegiado ainda será definida. Os deputados André Fufuca (PP-MA) e André Figueiredo (PDT-CE) disputam o posto. As informações são do portal de notícias G1.

