Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Influenciadora digital é investigada por lavagem de dinheiro em um esquema de apostas online ilegais Foto: Reprodução/Instagram Deolane e sua mãe são liberadas da prisão após 20 dias. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado aprovou, nesta terça-feira (08), a convocação da influenciadora Deolane Bezerra para prestar depoimento. A oitiva ainda será marcada pelo presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB-GO).

A advogada, empresária e influenciadora Deolane Bezerra, que ficou presa por 19 dias no mês de setembro, é alvo de investigação sobre crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

O requerimento de convocação da influenciadora foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE). No pedido, o congressista justifica que a oitiva de Deolane pode “ajudar a esclarecer questões” importantes para o relatório da CPI, que tem objetivo de “desvendar possíveis implicações de facções criminosas com as empresas que atuam no mercado de jogos e apostas online”.

A CPI também aprovou a convocação de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes, alvo de investigações, e de Bruno Tolentino, tio do jogador da seleção brasileira Lucas Paquetá, atleta do Westram, clube da Inglaterra.

No requerimento apresentado à CPI para convocação de Tolentino, o senador Jorge Kajuru relata que, segundo reportagem do portal UOL, Tolentino teria transferido R$ 40 mil a Luiz Henrique, quando o jogador atuava pelo Real Betis (Espanha).

De acordo com a Federação Inglesa de Futebol, os repasses ocorreram após o atleta ter recebido cartões amarelos durante jogos pelo clube espanhol. A CPI também aprovou requerimentos de convite a autoridades e representantes de entidades ligadas a jogos online. Entre os convidados, está o diretor-chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

2024-10-08