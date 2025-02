Bruno Laux CPI das Bets enfrenta pressão para ser encerrada desde o primeiro mês de atuação, diz relatora

Por Bruno Laux | 11 de fevereiro de 2025

A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), tornou a mencionar que há pressões pelo fim das investigações conduzidas pelo colegiado desde o primeiro mês de atuação do grupo.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

CPI pressionada

A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), tornou a mencionar que há pressões pelo fim das investigações conduzidas pelo colegiado desde o primeiro mês de atuação do grupo. Apesar do cenário conturbado, a parlamentar garante que os senadores que integram o grupo não vão se intimidar e afirma que a continuidade dos trabalhos da comissão conta com o apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

Blacklist das bets

Está em elaboração no governo federal um sistema nacional com dados de cidadãos autoexcluídos ou proibidos de jogar nas chamadas “bets”. O novo sistema, que será gerido pela Secretaria de Prêmios e Apostas, será submetido a consulta pública no segundo trimestre, de modo a coletar contribuições para a sua construção final e implementação.

Aproximação com municípios

Aproveitando a presença de diversas lideranças municipais em Brasília nesta semana para o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, o presidente Lula deve anunciar um conjunto de medidas voltadas às cidades brasileiras. A ideia do governo é aproveitar o evento para se aproximar das chefias municipais, de modo a trazê-las para o seu “lado” político.

Prioridades no Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reunirá nesta terça-feira com Davi Alcolumbre (União-AP) e demais lideranças do Senado na residência oficial do presidente da Casa. Acompanhado do chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o líder ministerial apresentará aos parlamentares as principais pautas econômicas do governo Lula no Legislativo federal.

Prioridades no Congresso II

Lideranças governistas da Câmara dos Deputados vão se reunir no Palácio do Planalto na quarta-feira para dialogar sobre as prioridades do governo no Legislativo ao longo de 2025. Convocado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o encontro servirá para definir a lista de medidas prioritárias antes de anunciá-las publicamente.

Curativo presidencial

Um vídeo em que o presidente Lula aparece com o cotovelo enfaixado chamou a atenção nesta segunda-feira nas redes sociais do chefe do Executivo. De acordo com a Secretaria de Imprensa do Planalto, as faixas foram colocadas após Lula ter se arranhado cumprimentando eleitores na Bahia, na última semana.

Hipocrisia municipal

O presidente Lula teceu críticas nesta terça-feira a prefeitos que promovem elogios e propaganda sobre a educação e saúde de seus municípios, mas que não utilizam dos mesmos serviços públicos oferecidos à população. Para o chefe do Executivo, o país “só vai dar certo” quando a classe média voltar para a escola pública.

Gratuidade de exames

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) está mobilizando um projeto de lei que determina a oferta gratuita através do SUS de exames toxicológicos exigidos para determinadas categorias da carteira de motorista. O texto prevê que o Ministério da Saúde regulamente os procedimentos necessários, oferecendo os exames em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito e integrados ao Sistema Único de Saúde.

Reforço de armamento

O GSI da Presidência decidiu autorizar integrantes da Ajudância de Ordens do Gabinete Pessoal do Presidente a utilizarem armamento institucional enquanto estiverem exercendo suas funções. A permissão será restrita aos agentes indicados pelo órgão que possuam porte de arma regulamentado e estejam aptos a portar armamento do Departamento de Segurança da Secretaria de Segurança Presidencial.

Direito à matrícula

A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira o projeto de lei que propõe penalidades para escolas que se recusarem a matricular alunos. Articulado pelo deputado Helder Salomão (PT-ES), o texto prevê sanções como advertências, suspensão temporária de novas matrículas e até mesmo a cassação da autorização de funcionamento da instituição.

Preservação de sistemas

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) quer punir administrativamente pessoas que fizerem mau uso de sistemas de alerta de desastres climáticos ou tecnológicos no Brasil. Autora de um projeto de lei que prevê multas de R$ 10 mil a R$ 1 milhão, entre outras penalizações, a parlamentar afirma que a ação é necessária para evitar situações de pânico generalizado ou o uso político desses sistemas.

Apoio aos adotantes

A Coordenadoria da Infância e Juventude do TJRS lançou em sua página na internet a Cartilha de Pretendentes à Adoção, que visa auxiliar quem deseja adotar crianças ou adolescentes. O material reúne, entre outros conteúdos, a explicação sobre como realizar o pré-cadastro, fase anterior à habilitação de pretendentes, e o que é necessário para se habilitar à adoção.

Recuperação insuficiente

O Índice de Desempenho Industrial do RS, divulgado pela FIERGS, encerrou 2024 com elevação de 0,6% em relação ao ano anterior. O presidente da Federação, Claudio Bier, avalia que, apesar de positivo diante das adversidades que o Estado enfrentou, o resultado está longe de ser suficiente para recompor a queda de 5,6% registrada em 2023.

Agenda em Brasília

O prefeito Sebastião Melo embarcou para Brasília para participar nesta terça-feira do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas do governo federal. Ainda na capital federal, o líder porto-alegrense terá uma reunião na quarta-feira com representantes da Secretaria do Patrimônio da União, com quem tratará da conclusão do processo de doação definitiva do prédio da Usina do Gasômetro, cedido pela União desde 1982.

Agenda em Brasília II

Durante a passagem por Brasília, Melo também terá agendas com lideranças da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, com quem dialogará sobre o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. O prefeito da Capital pretende entregar um conjunto de ofícios aos parlamentares, reforçando o pedido de emendas para as obras de ampliação da instituição.

Vacinação infantil

A prefeitura de Porto Alegre retomou nesta semana a oferta de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos pertencentes aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. O imunizante, oferecido em 15 unidades de saúde, está disponível ainda para os imunocomprometidos, PCDs, indígenas, quilombolas, gestantes e pessoas com comorbidades.

