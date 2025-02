Colunistas Projeto da vereadora Mariana Lescano propõe reconhecimento facial em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Proposta da Vereadora Mariana Lescano poderá reforçar a segurança pública na capital gaúcha. (Foto: Divulgação/Fernando Antunes/CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em Porto Alegre, um projeto apresentado à Câmara pela vereadora Mariana Lescano (PP) poderá fortalecer a segurança pública e auxiliar na identificação de foragidos da justiça, além da localização de crianças e idosos desaparecidos. O projeto protocolado na Câmara de Vereadores institui o Programa de Videomonitoramento com Reconhecimento Facial e Integração com as Forças de Segurança. A exemplo do que ocorreu no Smart Sampa — programa similar implementado em São Paulo, que chegou à marca de 610 foragidos capturados —, a proposta prevê a utilização de câmeras inteligentes em pontos estratégicos da cidade, como entradas e saídas do município, terminais de transporte coletivo, locais com maior incidência criminal e espaços voltados à proteção de crianças e idosos, como escolas e centros de assistência social. A iniciativa prevê a integração dos sistemas de videomonitoramento com bancos de dados do estado e do município.

“Vale lembrar que a Capital já conta com essa tecnologia, tendo centenas de câmeras com reconhecimento facial. Portanto, a partir da integração dos dados da polícia junto com essa ferramenta, teremos uma arma poderosa na identificação de criminosos e na busca por pessoas desaparecidas”, destaca a vereadora.

Lula cassa patentes de oficiais temporários

Uma surpresa publicada no Diário Oficial: o decreto nº 12.375, de 6 de fevereiro de 2025 assinado pelo presidente Lula, cassa Carta Patente de oficiais temporários após passagem para a reserva remunerada. A norma, que passa a valer desde 7 de fevereiro de 1994. O decreto nº 12.375, de 6 de fevereiro de 2025, na prática cassa as cartas patentes de cidadãos que serviram como oficiais temporários nas Forças Armadas. Nos meios militares, foi encontrada uma possível razão para o inesperado decreto de Lula: uma provocação à categoria dos oficiais temporários, que preparam projetos de obtenção de direitos como porte de arma e identidade militar, o que pode ser prejudicado com a alteração legislativa perpetrada pelo governo.

Assembleia poderá contar com a comissão permanente do Meio Ambiente

A Assembleia Legislativa poderá contar com 12 comissões permanentes. Para fortalecer o lema da atual gestão do deputado Pepe Vargas (PT), que defende a bandeira da sustentabilidade, o seu partido propôs a criação de uma comissão permanente, especifica para o Meio Ambiente. Atualmente o meio ambiente está no guarda-chuva da Comissão de Saúde. Autor da proposta, o deputado Miguel Rosseto tem dialogado nos últimos dias com líderes das demais bancadas, e o tema, sob a forma de um projeto de resolução, tem boa possibilidade de ser aprovado hoje, na reunião dos lideres de bancada. Se aprovado, irá à votação em plenário.

STF Fashion, anuncia o ministro Luis Roberto Barroso

Ao definir como “STF Fashion” o lançamento de gravatas e lenços exclusivos com o logotipo da Suprema Corte, o presidente, ministro Luis Roberto Barroso confirmou a liberação de R$ 38,4 mil na aquisição de cem gravatas personalizadas com a logo do Poder, e um novo contrato de lenços para mulheres. Serão mimos, dados de presente a outras autoridades durante eventos de representação institucional. O contrato foi fechado com a empresa Aragem Rio Comércio e Design de Estamparia LTDA. A empresa tem sede em um apartamento no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.

Líder da oposição cobra explicações sobre viagem da primeira-dama Janja a Roma com recursos públicos

O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PT) protocolou um requerimento subscrito por 13 vice-líderes, pedindo informações sobre o programa Cozinha Solidária, após o jornal O Globo publicar a reportagem intitulada “Quentinha invisível: ação do governo Lula contra a fome abastece ONGs de petistas que não entregam refeições…” No mesmo requerimento, a oposição cobra esclarecimentos sobre a viajem da primeira -dama Janja e do ministro Welington Dias a Roma, questionando:

a) Qual a agenda do Ministro Wellington Dias nessa viagem oficial a Roma e se há a previsão de encontros reservados com outras autoridades dentro e fora do evento oficial?;

b) Qual o motivo de interesse público que justifica a integração da Senhora Rosângela Lula da Silva à comitiva, e qual função desempenhada no encontro, bem como sua agenda, tanto junto ou separadamente com o ministro Wellington Dias?;

c) Solicita-se, por fim, a íntegra dos documentos que serviram de base aos pronunciamentos do ministro no encontro, nos quais constem os dados sobre as políticas públicas de combate à fome no Brasil na gestão do presidente Lula.”

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/projeto-da-vereadora-mariana-lescano-propoe-reconhecimento-facial-em-porto-alegre/

Projeto da vereadora Mariana Lescano propõe reconhecimento facial em Porto Alegre

2025-02-11