Política CPI do INSS é instalada com derrotas para o governo, que conta com maioria para travar investigações sobre fraudes

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

O colegiado é formado por 15 deputados e 15 senadores titulares. Foto: Saulo Cruz/Agência Senado O colegiado é formado por 15 deputados e 15 senadores titulares. (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado) Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O Congresso instalou, na manhã desta quarta-feira (20), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar fraudes no INSS. O colegiado, formado por 15 deputados e 15 senadores titulares, tem maioria alinhada ao Palácio do Planalto, instrumento que a base tenta usar a seu favor em meio a tentativa da oposição de usar as denúncias para desgastar o governo.

No comando da comissão, havia um acordo para ficar nomes de confiança das cúpulas do Legislativo: o senador Omar Aziz (PSD-AM), aliado de Davi Alcolumbre (União-AP) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na presidência, enquanto a relatoria ficaria com o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), próximo do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Tudo mudou, contudo, quando o senador Carlos Viana (Podemos-MG) também pleiteou a presidência do colegiado e foi apoiado publicamente por Eduardo Girão (Novo). Ele recebeu 17 votos contra 14 de Aziz e terminou eleito.

Com isso, Ayres também perdeu a vaga de relator.

“Com a eleição de um novo presidente, houve a designação de outro relator para o processo. Recebo essa decisão com naturalidade e reafirmo que sigo como membro titular da comissão, mantendo o mesmo compromisso de contribuir com os trabalhos”, disse o deputado.

A comissão foi criada para apurar irregularidades em descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões, um esquema que, segundo a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU), pode ter causado prejuízos superiores a R$ 6,4 bilhões.

A correlação de forças apontava uma vantagem para o governo, reduzindo a margem de atuação da oposição. Das 30 vagas de titulares, apenas oito foram preenchidas com representantes oposicionistas, divididos de forma equilibrada entre Câmara e Senado.

A estratégia da base governista será associar as fraudes a gestões anteriores, sobretudo ao período do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Petistas como Paulo Pimenta (RS), Alencar Santana (SP), Rogério Carvalho (SE) e Fabiano Contarato (ES) integram a linha de frente do Planalto na comissão e prometem explorar essa narrativa.

Entre os pontos sensíveis para o governo estão as possíveis convocações do ministro da Previdência, Carlos Lupi, de seu sucessor Wolney Queiroz, do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, e do ex-chefe do instituto Alessandro Stefanutto.

Parlamentares bolsonaristas também pressionam pela convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula, que tem ligação com o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). A entidade foi citada em relatório da CGU sobre possíveis fraudes, mas Frei Chico não é investigado, e o sindicato nega irregularidades.

Colegiado

Senadores titulares:

– Eduardo Braga (MDB/AM);

– Renan Calheiros (MDB/AL);

– Professora Dorinha Seabra (UNIÃO/TO);

– Carlos Viana (PODEMOS/MG);

– Plínio Valério (PSDB/AM);

– Eliziane Gama (PSD/MA);

– Cid Gomes (PSB/CE);

– Jorge Seif (PL/SC);

– Izalci Lucas (PL/DF);

– Eduardo Girão (NOVO/CE);

– Rogério Carvalho (PT/SE);

– Fabiano Contarato (PT/ES);

– Leila Barros (PDT/DF);

– Tereza Cristina (PP/MS);

– Damares Alves (REPUBLICANOS/DF).

Deputados titulares:

– Coronel Chrisóstomo (PL/RO);

– Coronel Fernanda (PL/MT);

– Adriana Ventura (NOVO/SP);

– Paulo Pimenta (PT/RS);

– Alencar Santana (PT/SP);

– Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL);

– Duarte Jr. (PSB/MA);

– Julio Arcoverde (PP/PI);

– Rafael Brito (MDB/AL);

– Sidney Leite (PSD/AM);

– Romero Rodrigues (PODEMOS/PB);

– Beto Pereira (PSDB/MS);

– Mário Heringer (PDT/MG);

– Bruno Farias (AVANTE/MG);

– Marcel van Hattem (NOVO/RS).

