Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Zambelli teve a prisão cautelar mantida pela Justiça italiana Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Carla Zambelli tem “adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves” e necessita de “suporte multidisciplinar contínuo”. É o que aponta o laudo de uma perícia contratada pela defesa da deputada, presa na Itália após tentativa de fuga.

Zambelli teve a prisão cautelar mantida pela Justiça italiana, que negou um pedido de seus advogados para que ela cumprisse prisão domiciliar enquanto aguarda uma possível extradição, solicitada pelo Brasil.

Na semana passada, a defesa recebeu um parecer da perícia, que cita que a parlamentar apresenta histórico de depressão grave de difícil controle e transtornos impulsivos com riscos de suicídio. Os peritos, coordenados pelo psiquiatra forense Hewdy Lobo, apontam ainda que a deputada tem fibromialgia e dores severas generalizadas.

A análise também menciona que Zambelli é portadora da síndrome de Ehlers-Danlos e depende de assistência para prevenir riscos de quedas com possíveis desarticulações, além da sobre a síndrome do Intestino Irritável, cuja melhora ocorre com dieta sem glúten.

Segundo a perícia, a deputada teve necessidade de intervenção cardiológica e usa remédio cardiológico, cuja interrupção a deixa vulnerável para intercorrências com alterações graves da pressão arterial e do ritmo cardíaco.

O parecer também destaca que, no presídio, é difícil de disponibilizar todos os tratamentos, como acesso a alimentação sem glúten, acompanhar evolução pós-operatória de tumor cerebral e usar os remédios controlados sem risco de suicídio.

O trabalho da perícia deverá ser submetido a uma tradução juramentada para ser apresentado à Justiça italiana. Esta análise se deteve a documentos médicos de Zambelli para produzir um histórico clínico, psiquiátrico e cirúrgico dela.

A deputada foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do CNJ, em 2023. Segundo as investigações, a parlamentar foi a autora intelectual do delito, para emitir um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes.

A defesa da deputada contratou os serviços da Vida Mental Perícias, do psiquiatra Hewdy Lobo Ribeiro, para prestar serviços de psiquiatria forense e psicológica jurídica no caso da deputada, atualmente presa na Itália.

Conhecido no meio, Hewdy já trabalhou em outros casos que também tiveram repercussão nacional, como o de Suzane von Richtofen, condenada por matar os pais, a ex-deputada federal Flordelis, condenada por participação no assassinato do marido, e Adélio Bispo, autor da facada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018.

A estratégia da defesa, comandada pelo advogado Fábio Pagnozzi, é uma aposta para liberar Zambelli da prisão na Itália por meio de alegações de fragilidade em sua saúde mental até uma decisão final sobre sua extradição.

Os advogados da deputada também veem no parecer médico uma possibilidade de contestar as acusação contra Zambelli no caso do porte ilegal de arma de fogo, cujo julgamento foi retomado na última sexta-feira (15) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), alegando um estado “alterado” da deputada no momento do episódio.

Atualmente presa na Itália, Zambelli foi ouvida no Tribunal de Apelação de Roma na última quarta-feira (13), mas passou mal durante a audiência e foi atendida por um socorrista do tribunal. Uma nova audiência foi marcada para 27 de agosto, mas até lá, Zambelli deve permanecer presa. Ela está detida na penitenciária de Rebibbia, nos arredores de Roma.

