Sábado, 23 de agosto de 2025
Por Cláudio Humberto | 23 de agosto de 2025
Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.
O número de requerimentos já protocolados na CPI Mista que vai apurar a bandalheira no INSS, escândalo que derrubou o ministro de Lula Carlos Lupi (Previdência), mostra o tamanho da dor de cabeça reservada para Lula (PT). Foram mais de 800 pedidos, sendo que só houve uma sessão do colegiado que elegeu presidente e relator. O número deve superar sem demora os 1.577 requerimentos da CPI da Covid, que virou palanque e pouco fez além de gastar dinheiro.
Escolhidos a dedo
Apesar de suspeitas de sobra, como o escandaloso Consórcio Nordeste, a CPI da Covid só discutiu 1.068 requerimentos.
Prefeitos de fora
Foram desprezados pedidos, por exemplo, para prefeitos explicarem o gasto irregular de recursos federais em suposto combate à pandemia.
Nem pensar
Gigantes da indústria farmacêutica e o embaixador chinês estão entre os personagens poupados pela cúpula da CPI da Covid.
É pente fino
Na CPMI do INSS, seu presidente, senador Carlos Viana (Pode-MG), já avisou: ministros, ex-ministros e pelegos vigaristas irão depor.
Exército dos EUA é maior que latinos somados
As forças militares americanas têm cerca de 2 milhões de soldados, dos quais 1,3 milhão estão ativos e o restante pertence à reserva ou à Guarda Nacional. E não chegam a um milhão as forças somadas dos oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, cujo encontro em tom beligerante Lula (PT) participou na companhia do que há de pior, como o ditador da Venezuela e outros líderes da esquerda mais atrasada do mundo e seus discursos agressivos e patéticos.
Grande, mas pequeno
O Brasil e Colômbia somam 220 mil soldados no Exército, cada, com equipamentos militares modestíssimos e sucateados.
Ditador falastrão
A Venezuela tem pouco mais de 100 mil soldados ativos. Mas o ditador Maduro diz contar com outros 500 mil de suas “milícias”. Blefe.
Do outro lado
A Guiana, cujo exército tem dois mil soldados, compreende que os EUA combatem grupos terroristas, como o cartel de drogas venezuelano.
Alerta de golpe
Parlamentares de oposição avaliam escalas de plantão a fim de evitarem algum tipo de golpe do PT e puxadinhos de esquerda para virar a mesa e retomar o controle da CPI Mista do INSS.
Gestação de golpe
Para Osmar Terra (MDB-RS), o presidente da Câmara, independente de quem seja, não pode ter poder para suspender deputados de forma unilateral. Ele adverte que isso, sim, colocaria em risco a democracia.
Risco de fracasso
A Cop29, última conferência do clima da ONU, foi realizada em Baku, capital do Azerbaijão, onde foram recebidas delegações de 193 países. O Brasil tem só 47 delegações confirmadas para a COP30, em Belém.
Lados se definem
O Cartel de los Soles, grupo criminoso venezuelano que para os EUA é liderado pelo ditador Nicolás Maduro, foi decretado organização terrorista internacional pelos governos do Paraguai e da Guiana.
Nannai Milagres
Considerado por muitos o melhor resort do Brasil, o Nannai investe em um dos destinos mais amados do brasileiro: São Miguel dos Milagres, Alagoas. O Nannai Milagres será inaugurado em março de 2026.
Boa pergunta
O senador Sergio Moro (União-PR) concorda com a defesa que fez o ministro do STF André Mendonça da necessidade pela autocontenção do poder Judiciário. “Onde estão a autocontenção e as virtudes passivas da composição majoritária do atual STF?”, pergunta o ex-juiz.
Dado limitado
A Secretaria de Saúde de Fortaleza diz que, apesar da previsão, até abril nenhuma menina de 10 ou 11 anos recebeu o implante subdérmico contraceptivo (anticoncepcional). Foram 731 aplicações.
É só não acionar
Na Bahia, o ministro do STF Flávio Dino deu a dica para acabar com conflitos que possam envolver a Corte: “o Supremo não pode renunciar ao seu papel de julgar as questões que lhe são apresentadas”.
Pergunta latina
Viver até os 120 anos é ameaça?
Poder sem pudor
Jóquei valente
Gaúcho sempre com faca na bota, o general e ex-governador Flores da Cunha achou, certa vez, numa corrida de cavalos, que o jóquei fora desonesto. “Você roubou a corrida, seu safado!” O jóquei reagiu na bucha, para a perplexidade geral: “Ladrão é sua mãe!” Mas foi Flores da Cunha quem surpreendeu: “Muito bem! Você reagiu como homem. Se outra tivesse sido sua resposta, confirmaria que era um canalha.”
Cumprimentou o jóquei e foi embora.
Cláudio Humberto
@diariodopoder
