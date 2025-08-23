Sábado, 23 de agosto de 2025

Bruno Laux Gleisi admite falhas na articulação da base e aposta em reorganização na CPMI do INSS

Por Bruno Laux | 23 de agosto de 2025

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Plano B 

Na tentativa de mitigar os impactos da presidência e relatoria da CPMI do INSS sob o comando da oposição, parlamentares governistas trabalham para conseguir a vice-presidência do colegiado. Há a expectativa de que a base aliada indique o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) para o cargo, através do qual busca maior influência política dentro das discussões da comissão.

Plano B II

A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, reconheceu nesta sexta-feira falhas na organização governista em meio às articulações para a CPMI do INSS. A chefe ministerial, que afirma que o erro “não vai voltar a acontecer”, sinalizou que o governo segue em um processo de reorganização, com a expectativa de consolidar maioria na comissão.

Governança mundial

Durante discurso na Cúpula de Presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica, realizada nesta sexta-feira, em Bogotá, o presidente Lula defendeu a criação de uma nova governança mundial para enfrentar a crise climática. O chefe do Planalto afirmou que não há saída individual para o problema e destacou o multilateralismo como caminho essencial para mobilizar os países a cumprirem seus compromissos.

Mecanismo protecionista 

Lula também aproveitou o discurso na Colômbia para cobrar países ricos sobre o financiamento de ações de enfrentamento às mudanças climáticas. O chefe do Executivo destacou a necessidade de cumprir decisões acordadas em cúpulas sobre o tema, destacando que “de promessas, estamos cheios”.

Restrições insuficientes

Líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) solicitou nesta sexta-feira que o STF decrete a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, de modo a assegurar a “ordem pública e econômica”. O petista – que atribui ao ex-mandatário o risco de fuga e o descumprimento de diferentes medidas cautelares – afirma que as restrições já impostas pela Corte são insuficientes, diante da “repetição de métodos que atentam contra a normalidade democrática”.

Proteção da infância

A Câmara dos Deputados criou nesta sexta-feira uma comissão especial para analisar a PEC da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) que assegura na Constituição a proteção expressa à primeira infância. Aprovada nesta semana pela CCJ da Casa, o texto inclui esse grupo entre aqueles que necessitam proteção prioritária do Estado, com atenção especial do poder público.

Equiparação ao terrorismo

Condutas praticadas por milícias e organizações criminosas podem ser equiparadas a organizações terroristas a partir de um projeto de lei do deputado Danilo Forte (União-CE) em tramitação na Câmara. Já aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o texto passa à Polícia Civil e à Justiça Estadual, respectivamente, as competências para investigar e processar crimes cometidos por grupos do gênero.

Superendividamento de idosos

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara promoverá uma audiência pública na próxima terça-feira para debater o superendividamento da população idosa no Brasil. Os deputados Geraldo Resende (PSDB-MS) e Luiz Couto (PT-PB), requerentes do encontro, pretendem colocar em pauta os impactos de práticas mercadológicas irresponsáveis na oferta de crédito ao excesso de débitos desta parcela da população.

Devolução requerida

O pastor Silas Malafaia fez um apelo nas redes sociais ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitando a devolução de seu passaporte, apreendido em operação da PF. Em vídeo publicado nesta sexta-feira, o líder religioso afirmou que a apreensão do documento representa uma “aberração” e garantiu que não pretende fugir após “quatro anos denunciando crimes” do magistrado.

Custeio negado

O Brasil apresentou recusa nesta sexta-feira à solicitação da ONU que pedia o custeio de parte dos gastos de hospedagem dos países que participarão da COP 30 em novembro, em Belém (PA). Em resposta ao requerimento, o governo brasileiro sugeriu que a organização internacional amplie sua base de contribuições para eventos na capital paraense.

Preservação da vítima

Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto que assegura à mulher vítima de violência doméstica o direito de não comparecer a audiências em que o agressor esteja presente. A autora da proposta, senadora Jussara Lima (PSD-PI), argumenta que a medida é necessária para evitar a revitimização dentro do próprio sistema judiciário.

Exame contínuo

Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram nesta semana a matéria legislativa que prevê a realização de exames mamográficos sem limite de quantidade e periodicidade para mulheres de grupos de risco. Válido para procedimentos no SUS e nos planos de saúde, o texto abrange cidadãs acima dos 30 anos de idade que possuem alto risco, portadoras de mutação genética ou com forte histórico familiar de câncer de mama ou ovário.

Alimento seguro

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre reuniu representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, do Sindilojas e do Sindicato de Hospedagem e Alimentação da Capital, nesta sexta-feira, para reforçar orientações sobre boas práticas sanitárias. Realizado dias após a interdição de um tradicional restaurante da Capital por problemas de armazenamento de alimentos, o encontro integra um conjunto de ações da prefeitura em parceria com os setores, com foco em orientação técnica e fiscalização preventiva.

Andradas coberta

O vereador Mauro Pinheiro (PP) está articulando na Câmara de Porto Alegre uma proposta legislativa que institui o Projeto de Implantação da Rua Coberta na Rua dos Andradas, no Centro Histórico. O parlamentar apresenta a obra como alternativa para tornar o espaço um ambiente mais seguro, protegido e atrativo, de modo a valorizar o comércio e abrir novas possibilidades para o turismo, a arte e a cultura na Capital.

Atendimento nas bibliotecas

Enviado pelo Executivo, tramita na Câmara de Porto Alegre um projeto que autoriza a criação de 68 cargos de Técnico em Biblioteconomia no município. A medida, que também extingue 25 cargos de Contínuo, 45 cargos de Operário Especializado e 28 cargos de Recepcionista na Prefeitura, visa garantir o atendimento à crescente demanda por profissionais qualificados para atuar nas bibliotecas escolares da Rede Municipal.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

