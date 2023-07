Política CPI do MST aprova convocação de ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional General Gonçalves Dias

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Autor do requerimento justificou que o GSI precisa prestar declarações sobre as medidas tomadas para conter as invasões de terras que ocorreram no começo do ano. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) aprovou nessa terça-feira (11) a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Marco Edson Gonçalves Dias, para depor na condição de testemunha.

De acordo com o autor do requerimento e relator da CPI, deputado Ricardo Salles (PL-SP), o general precisa comparecer para falar sobre as ações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no monitoramento de invasões de terra ocorridas no Brasil entre janeiro e março deste ano.

“Urge a necessidade de termos conhecimento das atividades de inteligência desempenhadas pela Abin, tais como monitoramento das atividades de invasão de terra, articulação do SISBIN e análise das informações de inteligência produzidas por órgãos de inteligências federais e estaduais cumprindo, desta forma, a sua missão institucional, e, ainda, quais medidas que o GSI adotou para informar às autoridades competentes e possibilitar que medidas cabíveis fossem tomadas a fim de coibir as invasões de terras”, afirmou Salles.

Gonçalves Dias se tornou um dos principais alvos da oposição ao governo Lula após sua exoneração, em 19 de abril, ocorrida após a divulgação de imagens das câmeras de segurança internas do Palácio do Planalto durante os ataques golpistas. Ele e outros servidores do GSI foram gravados indicando aos invasores a saída do prédio e dando água aos manifestantes.

A CPI também quer ouvir o presidente da empresa de celulosa Suzano, Walter Schalka.

Até o momento, a maior parte dos requerimentos pautados e aprovados é de deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do relator, deputado Ricardo Salles (SP).

A CPI só tem 7 dos titulares da base de partidos aliada ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Rui Costa

A base governista conseguiu novamente adiar a convocação de Rui Costa. O ex-governador da Bahia é o principal alvo da CPI do MST e seria convocado em junho. Na ocasião, porém, o autor Evair de Melo (PP-ES) retirou o pedido de pauta por um erro redacional.

O deputado Kim Kataguiri afirmou que Rui Costa enfrenta “fortes fragilidades” no Congresso e questionou o porquê de o governo se esforçar para evitar, a todo custo, sua convocação. O ministro-chefe da Casa Civil enfrenta fortes críticas nos corredores do Congresso, tanto da base governista como do Centrão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/cpi-do-mst-aprova-convocacao-de-ex-ministro-do-gabinete-de-seguranca-institucional-general-goncalves-dias/

CPI do MST aprova convocação de ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional General Gonçalves Dias

2023-07-11