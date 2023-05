Política CPI do MST tem 40 deputados ruralistas e 14 governistas

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O relator é o deputado Ricardo Salles (PL-SP) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) conta com 40 deputados ruralistas, ligados à FPA (Frente Parlamentar Agropecuária), e apenas 14 governistas. A comissão será instalada na tarde desta quarta-feira (17). São 54 membros entre titulares e suplentes.

O relator é o deputado Ricardo Salles (PL-SP) e o presidente, o deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS). Uma lista ainda parcial conta com nove parlamentares do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, três do PP e três do Republicanos. Os três partidos fazem parte da oposição ao governo.

O União Brasil, que possui três ministérios, ficou com cinco cadeiras, mas tem sido infiel ao governo em votações importantes e é bastante ligado à FPA. Tem ainda um deputado do PDT e um na vaga do Patriota.

Confira a lista parcial dos parlamentares que vão integrar a CPI do MST:

Capitão Alden (PL-BA)

Caroline de Toni (PL-SC)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

Domingos Sávio (PL-MG)

Ricardo Salles (PL-RJ)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

Marcos Pollon (PL-MS)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Alfredo Gaspar (União- AL)

Kim Kataguiri (União-SP)

Magda Mofatto (PL-GO)

Nicoletti (União-RR)

Coronel Assis (União -MT)

Coronel Ulysses (União-AC)

Rafael Simões (União-MG)

Ana Paula Leão (PP-MG)

Delegado Fábio Costa (PP-AL)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Diego Garcia (Republicanos-PR)

Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS)

Charles Fernandes (PSD-BA)

Delegada Katarina (PSD-SE)

Max Lemos (PDT-RJ)

Magda Mofatto (Vaga do Patriota, GO)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/cpi-do-mst-tem-40-deputados-ruralistas-e-14-governistas/

CPI do MST tem 40 deputados ruralistas e 14 governistas

2023-05-17