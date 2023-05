Grêmio Grêmio enfrenta o Cruzeiro na Arena pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

A partida acontece às 19h30min na Arena do Grêmio

As oitavas de final da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira (17) para Grêmio e Cruzeiro. Dentro de campo terá 11 títulos da competição. As equipes entram na Arena, em Porto Alegre, às 19h30min pela competição nacional. O clube de Minas Gerais é seis vezes campeão e o Tricolor é cinco vezes da competição nacional. A segunda partida acontece em Minas Gerais, no estádio Mineirão.

O Grêmio busca recuperação após vir de uma sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Na última partida contra o Fortaleza, o clube gaúcho apenas empatou em 0 a 0 dentro de sua casa.

Já o Cruzeiro vem de um momento diferente. O clube mineiro vem fazendo um bom início de Brasileirão com o técnico Pepa, com quatro vitórias em seis jogos. A expectativa dos mineiros é sair de Porto Alegre com resultado positivo.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Villasanti, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez

Provável escalação do Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Filipe Machado, Ramiro e Neto Moura; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (Fifa-PB)

