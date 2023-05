Inter Inter divulga nova camisa II para a temporada 2023 e 2024

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

O uniforme já está disponível nas lojas físicas do Inter além do site nas versões masculino e feminino. O valor é R$ 349,99 Foto: Inter/Divulgação O uniforme já está disponível nas lojas físicas do Inter, além do site nas versões masculino e feminino. O valor é R$ 349,99. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Inter/Divulgação

O Inter divulgou, nesta quarta-feira (17), o novo uniforme II para a temporada de 2023 e 2024. O manto segue o conceito da primeira camisa e inova ao trazer linhas diagonais vermelhas sob a camisa branca.

O uniforme ainda ganha uma gola especial com a frase “Vivo em Ti” na parte de trás em vermelho, mesma cor das três listras no ombro do logo da adidas e da listra que percorre a lateral. Completam o kit o calção vermelho e o meião branco com uma faixa vermelha.

O uniforme já está disponível nas lojas físicas do Inter além do site www.lojadointer.com.br, nas versões masculino e feminino. O valor é R$ 349,99. A partir do dia 24, poderá ser adquirido no mercado em geral.

Veja imagens

