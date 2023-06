Política CPI dos Atos Extremistas aprova quebra de sigilo dos celulares de Bolsonaro, do coronel Mauro Cid e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Requerimentos votados em bloco na sessão dessa terça-feira da comissão fecham cerco ao ex-presidente. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um dia marcado por derrotas para o ex-presidente Jair Bolsonaro na CPI dos Atos Extremistas, parlamentares aprovaram a quebra de sigilo do celular do ex-chefe do Palácio do Planalto. Além disso, outros dois ex-assessores próximos a ele, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-ajudante de ordens coronel Mauro Cid, poderão ter os dados de seus aparelhos acessados pelos integrantes da comissão.

A CPI também decidiu que vai convocar personagens centrais para apurar os ataques extremistas do dia 8 de janeiro, incluindo Torres e Cid. Os generais Walter Braga Netto e Augusto Heleno, ex-ministros de Bolsonaro, também tiveram suas convocações aprovadas.

Há também solicitações aprovadas para convocar George Washington de Oliveira, preso após uma tentativa de ataque com bomba nas intermediações do aeroporto internacional de Brasília em dezembro.

Outros personagens, no entanto, tiveram os requerimentos rejeitados. Foram eles: o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e o ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Saulo Moura da Cunha, que estava no comando da agência no dia 8 de janeiro. A oposição tinha interesse de chamar os dois para emplacar a tese de que o governo se omitiu.

Veja a lista dos principais requerimentos aprovados nessa terça:

Convocação do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Convocação do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Quebra do sigilo do celular de Bolsonaro.

Convocação de George Washington de Oliveira, preso após tentativa de ataque com bomba no DF.

Quebra do sigilo do celular de Anderson Torres.

Quebra do sigilo do celular de Mauro Cid.

Compartilhamento de dados e alertas da Abin antes dos ataques do dia 8 de janeiro.

Convocação de Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto (CMP).

Cópia integral de todos os e-mails/mensagens e documentos/ofícios emitidos ou recebidos pelo Comando Militar do Planalto – CMP, entre os dias 6 e 8 de janeiro de 2023, em razão das medidas de segurança adotadas para restringir o acesso de manifestantes.

Convocação de Jorge Eduardo Naime, coronel da Polícia Militar do DF, então comandante do Departamento de Operações (DOP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Convocação de Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Bolsonaro.

Convocação de Augusto Heleno, ex-ministro do GSI de Bolsonaro.

Convocação de Elcio Franco, ex-assessor da Casa Civil no governo Bolsonaro.

Pedido de informação ao Telegram sobre os atos do dia 8 de janeiro.

Convocação de Julio Danilo, ex-secretário de Segurança Pública do DF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/cpi-dos-atos-extremistas-aprova-quebra-de-sigilo-de-celulares-de-bolsonaro-do-coronel-mauro-cid-e-do-ex-ministro-da-justica-anderson-torres/

CPI dos Atos Extremistas aprova quebra de sigilo dos celulares de Bolsonaro, do coronel Mauro Cid e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres

2023-06-13