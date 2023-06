Política Após decisão do Supremo, Luiz Carlos Hauly toma posse na vaga do deputado federal cassado Deltan Dallagnol

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Em seu discurso, Hauly afirmou que não veio para "dividir" e sim "para somar". (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) tomou posse nessa terça-feira (13) como deputado federal. Ele assumiu a vaga aberta com a cassação do mandato de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados.

O parlamentar foi empossado pelo presidente da sessão, deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP). Hauly prestou o compromisso regimental e agradeceu a “Deus de estar aqui novamente”.

Agora deputado empossado, Luiz Carlos Hauly conquistou a vaga após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir, na última sexta (9), que a cadeira deveria permanecer com o Podemos.

Inicialmente, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) havia decidido que a cadeira de Deltan deveria ficar com o deputado Itamar Paim (PL-PR).

O tribunal entendeu que, como nenhum outro candidato do Podemos atingiu 10% do quociente eleitoral, a vaga deveria ir para o PL.

Ex-procurador da Operação Lava-Jato, Deltan teve o mandato cassado por decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Mesa Diretora da Câmara confirmou a perda do mandato na última semana.

Em um recurso do Podemos ao STF, o ministro Dias Toffoli concedeu uma decisão liminar – provisória – revendo a decisão do TRE-PR. O ministro manteve a vaga com o Podemos e determinou que Hauly fosse empossado no lugar.

Essa decisão foi submetida ao plenário virtual do Supremo. Na última sexta, seis ministros votaram para manter a decisão enquanto três se posicionaram de maneira contrária.

Discurso

Em discurso após tomar posse, no plenário da Câmara, Luiz Carlos Hauly afirmou que não veio para “dividir”. “Eu vim para somar”, disse.

“Nós temos que olhar a necessidade do povo. As nossas brigas ideológicas não levam a lugar nenhum”, acrescentou.

O deputado defendeu que o Podemos, partido ao qual é filiado, apoie o governo quando este tiver um “projeto bom”. A sigla se define como independente ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Nós somos de oposição, não somos governo. Mas se o governo tiver um projeto bom, nós temos que estar com ele. Não cabe a nós, neste momento, criar outras situações divisionistas. É isso que eu quero dizer. Essa é minha conduta ontem, hoje e sempre”, afirmou.

Hauly ainda fez defesa das reformas tributária e eleitoral. A primeira é historicamente ligada ao parlamentar.

Perfil

Hauly tem 72 anos e nasceu em Cambé, município no Norte do Paraná. É professor, profissional de educação física, economista e político. Foi vereador e prefeito da cidade, que fica a 400 quilômetros de Curitiba.

Este será o oitavo mandato do político como deputado federal. A primeira vez que ocupou uma cadeira no Congresso foi em 1991. No Paraná, o economista foi secretário de Fazenda por duas vezes.

Ainda que sem mandato, Hauly não se distanciou das articulações no Congresso Nacional e esteve diversas vezes no Legislativo em debates sobre a reforma tributária. Em 2019, ele foi idealizador da proposta que defende a aprovação da reforma tributária.

