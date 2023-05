Política CPI dos Atos Extremistas: oposição perde vagas e vai recorrer

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco negou pedido de partidos de oposição para ocupar vagas da minoria na CPI. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), negou nessa sexta-feira (5) um pedido de partidos de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar vagas da minoria na CPI dos Atos Extremistas, criada em abril e ainda não instalada.

Com isso, o governo deve garantir pelo menos 15 das 32 cadeiras da CPI Mista na mão de aliados – o que, somado a parte das 8 vagas dos partidos “independentes”, pode resultar em uma maioria governista na comissão.

Os partidos de oposição – PP, PL e Republicanos – tentavam conseguir duas cadeiras a mais, destinadas à minoria no Congresso. Com a negativa de Pacheco, a oposição terá 9 vagas.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respondeu nesta sexta-feira (5) um questionamento da oposição sobre as vagas a que cada partido terá direito na CPI mista dos atos golpistas.

Oposição

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), disse que vai recorrer da decisão de Pacheco à comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O colegiado é comandado por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), aliado de Pacheco e do governo.

Segundo o senador, a decisão do presidente da Casa é equivocada e inova nas regras do regimento comum do Congresso.

“Nós iremos recorrer dessa decisão, inicialmente à CCJ, e esperamos que tramite com a maior rapidez possível que o caso exige”, afirmou.

Marinho disse esperar que a CPI mista seja instalada na semana que vem e que o recurso não vire uma “desculpa” para não iniciar os trabalhos do colegiado.

O partido Novo decidiu levar a questão para o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de um mandado de segurança. A ação será protocolada nesta sexta-feira (5).

“A decisão de retirar a cadeira do Novo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro é absolutamente inconstitucional e irregular, fere o Regimento Interno, a legislação e fere a Constituição”, afirmou o presidente do partido, Eduardo Ribeiro.

“Essa ação orquestrada pelo governo só mostra o medo e o receio da base aliada na CPMI, por isso estão usando de todos os subterfúgios possíveis para conseguir garantir uma maioria na comissão”, disse.

A CPI

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) foi criada para apurar a ação de terroristas que depredaram os prédios dos Três Poderes.

A previsão do líder do governo, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), é de que o colegiado comece a funcionar somente na segunda quinzena de maio.

O grupo será formado por 16 deputados e 16 senadores. As vagas são dividas de acordo com o tamanho dos blocos – agregações entre os partidos. Vai ficar assim:

Partidos da base de governo (MDB, PSD, PT, PCdoB, PV e Psol): 15 vagas

Partidos de oposição ao governo (PL, PP e Republicanos): 9 vagas

Partidos “independentes” (União, PSDB e Podemos): 8 vagas

No dia da criação do colegiado, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), argumentou que uma vaga, destinada originalmente para o bloco do PL e do Novo, teria sido transferida de forma equivocada para o bloco do PT.

Na terça (2), foi a vez de o partido Novo protestar. A legenda pediu para ocupar a vaga da minoria da cota da Câmara, negada ao Novo pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Essa cadeira foi para a federação PT-PCdoB-PV.

O regimento comum do Congresso, no caso de comissões mistas, reserva uma vaga para Câmara e outra para o Senado, que devem ser preenchidas em rodízio pela minoria.

Contudo, com a anuência de Lira e Pacheco, essas cadeiras foram incluídas na divisão geral da CPI mista e, na prática, serão ocupadas por aliados do governo.

Distribuição

Com a decisão de Pacheco, as 32 vagas da CPI devem ser divididas da seguinte forma:

Câmara dos Deputados (16 cadeiras)

— PT-PCdoB-PV: 3 vagas

— PL: 3 vagas

— União Brasil: 2 vagas

— MDB: 1 vaga

— PSD: 1 vaga

— Republicanos: 1 vaga

— Podemos: 1 vaga

— PP: 1 vaga

— PDT: 1 vaga

— PSOL-Rede: 1 vaga

— Cidadania-PSDB: 1 vaga

Senado (16 cadeiras)

— PSD: 3 vagas

— PL: 2 vagas

— PT: 2 vagas

— MDB: 2 vagas

— União Brasil: 2 vagas

— PP: 1 vaga

— Podemos: 1 vaga

— PSB: 1 vaga

— Republicanos: 1 vaga

— PDT e PSDB: 1 vaga compartilhada

Essa lista ainda pode sofrer mudanças pontuais porque as vagas, na prática, são distribuídas para os blocos partidários, e não para as legendas em si.

Siglas de um mesmo bloco, portanto, podem repassar vagas entre si a depender dos acordos.

A Rede Sustentabilidade, por exemplo, não teria vaga garantida para emplacar o senador Randolfe Rodrigues (AP), líder do governo no Congresso. Para que isso ocorra, seria preciso “transferir” uma vaga dos outros partidos do bloco (PSB, PT ou PSD).

Veja como está a divisão por blocos:

Câmara dos Deputados

— “Blocão” União Brasil, PP, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e Cidadania – PSDB (173 deputados): 5 vagas

— Bloco MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC (142 deputados): 4 vagas

PL (99 deputados): 3 vagas

— Federação PT – PCdoB – PV (81 deputados): 3 vagas

— Federação PSOL – Rede (14 deputados): 1 vaga

Senado

— Bloco Democracia (PDT, MDB, PSDB, Podemos, União – 29 senadores): 6 vagas

— Bloco Resistência Democrática (PSB, PT, PSD, Rede – 29 senadores): 6 vagas

— Bloco Vanguarda (PL e Novo – 13 senadores): 2 vagas

— Bloco Aliança (PP e Republicanos – 10 senadores): 2 vagas.

