Com a instalação e a definição do presidente e da relatora da CPMI, a comissão passa à fase de elaboração do plano de trabalho. O colegiado é formado por 16 senadores e 16 deputados federais titulares, com igual número de suplentes.

Parlamentares titulares e suplentes da comissão:

Titulares no Senado:

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Marcelo Castro (MDB-PI)

Soraya Thronicke (União-MS)

Davi Alcolumbre (União-AP)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Cid Gomes (PDT-CE)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Omar Aziz (PSD-AM)

Otto Alencar (PSD-BA)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Ana Paula Lobato (PSB-MA)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Magno Malta (PL-ES)

Esperidião Amin (PP-SC)

e Damares Alves (Republicanos-DF)

Na Câmara:

Arthur Maia (União-BA)

Duarte (PSB-MA)

Amanda Gentil (PP-MA)

Carlos Sampaio (PSDB-SP)

Duda Salabert (PDT-MG)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Rafael Brito (MDB-AL)

Aluisio Mendes (Republicanos-MA)

Rodrigo Gambale (Podemos-SP)

André Fernandes (PL-CE)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Filipe Barros (PL-PR)

Rubens Pereira Júnior (PT-MA)

Rogério Correia (PT-MG)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Erika Hilton (PSOL-SP)

Suplentes no Senado:

Izalci Lucas (PSDB-DF)

Fernando Dueire (MDB-PE)

Sergio Moro (União-PR)

Styvenson Valentim (Podemos-RN)

Giordano (MDB-SP)

Professora Dorinha Seabra (União-TO)

Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Irajá (PSD-TO)

Zenaide Maia (PSD-RN)

Augusta Brito (PT-CE)

Jorge Kajuru (PSB-GO)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Jorge Seif (PL-SC)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

e Cleitinho (Republicanos-MG),

Na Câmara:

Felipe Francischini (União-PR)

Gervásio Maia (PSB-PB)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Any Ortiz (Cidadania-RS)

Josenildo (PDT-AP)

Laura Carneiro (PSD-RJ)

Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT)

Roberto Duarte (Republicanos-AC)

Mauricio Marcon (Podemos-RS)

Marco Feliciano (PL-SP)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Aliel Machado (PV-PR)

Carlos Veras (PT-PE)

Delegada Adriana Accorsi (PT-GO)

e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ)