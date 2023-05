Política Ministro do Tribunal Superior Eleitoral vai processar o ex-deputado Deltan Dallagnol

O motivo seria entrevista dada por Deltan Dallagnol para um jornal de São Paulo Foto: Reprodução

Benedito Gonçalves, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu processar o agora ex-deputado Deltan Dallagnol.

O motivo seria entrevista dada por Deltan Dallagnol para um jornal de São Paulo. Dallagnol acusou Benedito, relator no TSE do processo que o cassou, de ter trocado sua decisão pela possibilidade de uma vaga no STF.

“O ministro condutor do voto trouxe um voto que objetiva entregar a minha cabeça em troca da perspectiva de fortalecer a sua candidatura ao Supremo”, disse.

Entenda o caso

Para o TSE, Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato no Paraná, infringiu a Lei da Ficha Limpa ao se demitir do Ministério Público enquanto ainda respondia a processos disciplinares internos. Esses processos poderiam levar a punições.

“Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e um dia de festa para o Lula”, afirmou Dallagnol.

Dallagnol foi eleito com 344 mil votos no Paraná na eleição do ano passado. O ex-deputado afirmou que os ministros do TSE utilizaram uma “inelegibilidade imaginária” para cassar o seu mandato, uma vez que ele não há processos administrativos disciplinares abertos contra ele.

Decisão do TSE

O ex-procurador foi alvo de uma ação no TSE que questionava o registro de candidatura dele.

A ação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e pelo PMN. Os partidos questionaram o registro de Deltan para concorrer como deputado por dois motivos.

O primeiro, em razão de uma condenação do Tribunal de Contas da União (TCU) por gastos com diárias e passagens de outros procuradores da Lava Jato. O segundo argumento é que ele teria pedido exoneração como procurador enquanto ainda era alvo de 15 procedimentos administrativos, que poderiam resultar em aposentadoria compulsória ou demissão.

Os partidos afirmaram que Deltan tentou burlar a Lei de Inelegibilidade e a Lei da Ficha Limpa ao deixar o cargo antes do início dos procedimentos administrativos.

Defesa

O advogado do parlamentar, Leandro Rosa, afirmou ao TSE que, antes de pedir a exoneração, Deltan Dallagnol obteve, do Conselho Nacional do Ministério Público, uma declaração de que respondeu a dois processos administrativos que já estavam arquivados (um de 2019, com pena de advertência; outro, de 2020, com pena de censura). E que, com base no princípio da segurança jurídica e da confiança, fez o pedido de exoneração.

A defesa também argumentou que a lei que rege a atuação de servidores impede a exoneração de servidor que responde a este tipo de procedimento.

