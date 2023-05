Política Tribunal Superior Eleitoral multa deputada Carla Zambelli por divulgar fake news sobre urnas eletrônicas

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Parlamentar foi multada em R$ 30 mil pelo TSE Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados Parlamentar foi multada em R$ 30 mil pelo TSE. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados) Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou em R$ 30 mil, nesta quinta-feira (25), por unanimidade, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por divulgação de um vídeo que supostamente sugere que urnas eletrônicas estariam sendo manipuladas em sindicato que teria alguma relação com o Partido dos Trabalhadores (PT) e com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O material foi postado nas redes da congressista em setembro do ano passado durante a campanha eleitoral.

Para o relator, ministro Benedito Gonçalves, houve “notória” má-fé na publicação do material, “mesmo após nota do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo”, com esclarecimento dos fatos.

O ministro destacou, em seu voto, a “gravidade das infundadas acusações à lisura do processo eleitoral sem qualquer amparo nos fatos”.

A ação foi proposta pela coligação de Lula. Em 6 de outubro, o então relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, havia determinado a remoção dos vídeos das plataformas digitais Kwai, Twitter e YouTube.

Conforme o advogado Thiago Rocha Domingues, responsável pela defesa da parlamentar, não houve irregularidade na prática da deputada.

“Não houve no ponto compartilhamento de notícia falsa ou descontextualizada”, afirmou. “Defendemos que não houve nenhuma ilicitude. Houve exclusivamente a informação de que, por conta da viralização do vídeo, a deputada pediu informações para averiguar se poderia haver alguma ilicitude ou não”.

A CNN entrou em contato com a assessoria da deputada Carla Zambelli, que alegou que a deputada utilizou a palavra “manipulação” no sentido de “manuseio”. E acrescentou que as medidas judiciais cabíveis serão adotadas pela equipe jurídica de Zambelli para reverter a decisão do TSE.

