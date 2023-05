Mundo Gripe aviária mata quase 9 mil animais marinhos no Chile

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Entre os animais mortos estão lobos-marinhos, pinguins-de-Humboldt e lontras-marinhas Foto: Divulgação/Sernapesca Entre os animais mortos estão lobos-marinhos, pinguins-de-Humboldt e lontras-marinhas. (Foto: Divulgação/Sernapesca) Foto: Divulgação/Sernapesca

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quase 9 mil animais marinhos morreram neste ano no Chile devido à gripe aviária. O Serviço Nacional de Pesca chileno (Sernapesca) informa que a doença conseguiu ser transmitida para mamíferos no país, que representam a maioria dos animais mortos e está presente em 12 das 16 regiões do país.

Entre os animais mortos estão lobos-marinhos, pinguins-de-Humboldt e lontras-marinhas.

A última espécie afetada é o huillín, um tipo de lontra – que também é um mamífero marinho -, que encalhou na região de Magalhães, no sul do Chile.

Até o mometno “foram contabilizados 7.654 exemplares de lobos-marinhos, 1.186 pinguins-de-Humboldt, 25 lontras-marinhas, 19 marsopas, 12 golfinhos-chilenos e 1 huillín encalhados mortos nas costas do país”, informou o Sernageomín em um comunicado.

“Ao ter uma nova espécie e região confirmada, ativam-se os protocolos de vigilância ativa da costa, coordenando o enterro dos animais encalhados com as autoridades responsáveis, buscando, assim, evitar a propagação do vírus”, afirmou o diretor nacional em exercício do Sernapesca, Esteban Donoso.

As costas do norte do país são as mais afetadas. No último final de semana, nas praias da região de Chañaral, foram encontrados mortos mais de 227 lobos-marinhos e 45 pinguins-de-Humboldt.

No mês de março, o Chile relatou o primeiro caso de contágio de gripe aviária em humanos: um homem de 53 anos que teve um quadro de influenza “grave”.

Conforme as autoridades de Saúde do Chile, não há transmissão de pessoa para pessoa.

Os humanos contraem a gripe aviária apenas por contato com animais doentes. O país também detectou o vírus em aves silvestres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/gripe-aviaria-mata-quase-9-mil-animais-marinhos-no-chile/

Gripe aviária mata quase 9 mil animais marinhos no Chile

2023-05-25