Marcos Leite, diretor de vendas da Amazon, revenda Volkswagen, conta que tem praticamente em todas as linhas de veículos planos com taxa zero. O que varia é a entrada e o prazo. Hoje, do volume total de vendas da concessionária, entre 65% e 70% são financiadas e pelo menos 80% é com taxa zero.

O financiamento com juro zero tem atraído, de acordo com Leite, até quem tem dinheiro para pagar à vista o carro novo. É que acaba sendo uma oportunidade manter o dinheiro aplicado no banco ou gastar os recursos com outras atividades, como uma viagem ou reforma da casa.

“Se a pessoa for buscar uma linha de crédito para reformar a casa ou para viajar terá de pagar juros, e se pegar um financiamento pessoal, os juros serão bem mais altos”, observa.