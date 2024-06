Economia Bolsa Família de junho começará a ser pago no dia 17; veja o calendário

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Pagamento será antecipado para moradores de cidades em situação de emergência ou de calamidade pública, independente do final NIS. (Foto: Roberta Aline/MDS)

O Bolsa Família de junho vai começar a ser pago em 17 de junho para cerca de 21 milhões de família. O calendário obedece a ordem do número final do Número de Identificação Social (NIS) e o depósito é feito pela Caixa Econômica Federal sempre em dias úteis até o dia 28.

Recebem primeiro os beneficiários com NIS de final 1. O pagamento do Bolsa Família de junho será antecipado para os moradores de cidades em situação de emergência ou de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal.

Nesses casos, todos recebem o dinheiro no dia 17 de junho independente do final do número do NIS, como é o caso de centenas de cidades no Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes que assolaram o Estado em maio.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) criou um site para que o beneficiário consulte as datas de pagamento de acordo com seu número final do NIS e que pode ser acessado no endereço bolsafamiliacalendario.com.br/ na internet.

Calendário

* NIS de final 1: dia 17 de junho

* NIS de final 2: dia 18 de junho

* NIS de final 3: dia 19 de junho

* NIS de final 4: dia 20 de junho

* NIS de final 5: dia 21 de junho

* NIS de final 6: dia 24 de junho

* NIS de final 7: dia 25 de junho

* NIS de final 8: dia 26 de junho

* NIS de final 9: dia 27 de junho

* NIS de final 0: dia 28 de junho

Famílias que têm crianças de até 6 anos recebem mais R$ 150 por cada uma. Há ainda um adicional de R$ 50 por crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos ou para famílias com gestantes e lactantes.

Os beneficiários podem movimentar as quantias pelo aplicativo Caixa Tem ou sacar o valor em agências da Caixa Econômica Federal, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e via correspondentes Caixa Aqui.

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) – que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras. Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

