Economia Nubank vai aderir ao programa Celular Seguro; clientes do banco digital terão cartões bloqueados ao emitirem alerta

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Instituição também vai desconectar usuários do aplicativo nessas situações. (Foto: Divulgação)

O banco digital Nubank começou o processo de integração ao Celular Seguro, programa desenvolvido pelo governo federal em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e Agência Nacional de Telecomunicações. Com 92 milhões de clientes no País, a instituição passará a fazer bloqueios de cartões virtuais e a desconectar usuários do aplicativo quando um cidadão emitir um alerta através da plataforma.

“Nosso objetivo é alcançar efetivamente as dezenas de milhões de clientes do Nubank, que poderão se integrar à rede do Celular Seguro. Estamos trabalhando para ampliar o alcance da ferramenta, corrigindo erros e ampliando a segurança oferecida por ela”, destaca o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Manoel Carlos de Almeida Neto.

A plataforma também permite que operadoras de telefonia bloqueiam os chips dos telefones roubados, furtados ou extraviados. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por sua vez, efetua o bloqueio do aparelho, a partir do IMEI, que é a identificação de cada telefone móvel. O programa Celular Seguro consiste de um aplicativo lançado pelo governo, que trava o seu celular caso este venha a ser roubado de sua posse. Efetivamente, ele inutiliza o aparelho e protege seus dados mais sensíveis, como credenciais de acesso a redes sociais ou informações e senhas bancárias. Com a novidade, o Nubank se une ao Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Inter, Itaú, Nubank, Pan, Safra, Santander, Sicoob, Sicredi e XP Investimentos. Todos esses, além das principais operadoras de telefonia do País e suas revendedoras terceirizadas, se encontram integradas ao sistema de acionamento dos bloqueios. A notícia vem em um momento onde o programa Celular Seguro vem recebendo maior divulgação das mídias oficiais do governo federal: há menos de um mês, cerca de 40% da população brasileira ainda não conhecia o aplicativo. De lá para cá, no entanto, diversos números mais positivos apareceram: 50 milhões de celulares já haviam sido bloqueados pelos recursos oferecidos no aplicativo, que passou por alta de usuários, apresentando 2 milhões de cadastros ativos. O app também passou por diversas melhorias de interface e simplificação de acesso. “O Celular Seguro será uma camada complementar importante aos mecanismos de defesa”, disse a chefe jurídica do Nubank, Elita Airaz. “Estamos trabalhando para ampliar o alcance da ferramenta, corrigindo erros e ampliando a segurança oferecida por ela”, complementou o secretário-executivo do MJSP.

2024-06-10