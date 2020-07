Geral Crédito para micro e pequenas empresas deve estar nos bancos no dia 15

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Antônia Tallarida, subsecretária de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Antônia Tallarida, subsecretária de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que os R$ 12 bilhões adicionais ao Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) devem começar a ser disponibilizados nos bancos no dia 15 de agosto.

A subsecretária avalia que os recursos devem durar ainda menos que os R$ 15,9 bilhões iniciais do programa, que foram suficientes para menos de um mês. Veja abaixo os principais trechos da entrevista com Antônia.

– Até quando as empresas poderão buscar o crédito dentro do Pronampe? “O projeto foi sancionado dia 18 de maio, então o fim seria em novembro. No entanto, a nossa expectativa, pelo que a gente tem conversado com os bancos, é que esses R$ 12 bilhões vão talvez mais rápido do que os R$ 15,9 bilhões. Não por ser menos, mas porque tem gente na fila para tomar esse recurso. Os bancos também aprenderam a operar o Pronampe, colocaram operações digitais de pé e algumas instituições financeiras que ficaram de fora podem entrar. A demanda continua a mesma, as instituições vão ser mais numerosas operando o programa, então a expectativa é que isso acabe muito rápido. A gente não vai conseguir chegar até novembro com esse recurso.”

– E quando as empresas poderão ter acesso aos novos R$ 12 bilhões? “Existem próximos passos para a gente poder fazer esse recurso chegar. A lei de conversão vai para a Casa Civil para sanção. A gente já alertou a Casa Civil da urgência da aprovação dessa MP, especialmente, porque contém esse adicional do Pronampe. Já estamos preparando uma MP de crédito extraordinário no valor R$ 12 bilhões para, se tudo der certo, a gente conseguir publicar a MP de crédito extraordinário no mesmo dia que publicar a sanção. Depois disso, precisamos de mais dois ou três dias para aprovar no Conselho de Participação, que é composto pelo Ministério da Economia e Casa Civil, que votam pela União nos fundos garantidores. Depois vai para a assembleia do fundo e a gente faz o aporte. Isso parece muita coisa, mas a nossa meta é que até 15 de agosto já esteja nos bancos.”

– O Ministério considera que as pequenas empresas estão sendo bem atendidas pelo Pronampe? “A gente considera que sim. Tem algumas nuances, quando você pega a agilidade da concessão do crédito, a rapidez da concessão, para quem está fazendo o pleito, é bem rápido. A gente, inclusive, foi a campo acompanhar alguns contratos, fomos a agências da Caixa e ouvimos direto da boca dos empreendedores “olha, conseguimos o crédito em dois ou três dias”. Tem banco fazendo 100% online, nível de atendimento, qualidade, rapidez: está tudo muito rápido, porque a gente tentou fazer um programa que fosse o menos burocrático possível.” As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral