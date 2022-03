Rio Grande do Sul Credores de precatórios têm até esta quinta-feira para aderir à conciliação com o governo gaúcho

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

O prazo original de adesão, que terminaria no dia 11 deste mês, foi prorrogado para esta quinta Foto: Reprodução

Termina nesta quinta-feira (31) o prazo para credores de precatórios cujo devedor seja o governo do Rio Grande do Sul manifestarem interesse em participar da rodada de conciliação. A oferta é de pagamento dos créditos com redução de 40% do valor efetivamente devido.

A iniciativa é válida para precatórios expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

O prazo original de adesão, que terminaria no dia 11 deste mês, foi prorrogado para esta quinta. Mais informações podem ser obtidas no site do Tribunal de Justiça.

