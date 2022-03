Rio Grande do Sul Frente fria derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O frio prossegue nesta sexta-feira em todo o Estado, com possibilidade de geada Foto: Arquivo/PMPA O frio prossegue nesta sexta-feira em todo o Estado, com possibilidade de geada. (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Arquivo/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na quarta-feira (30), uma massa de ar frio avançou pelo Estado e derrubou as temperaturas nesta quinta-feira (31), apesar do tempo seco.

Em Quaraí, na Fronteira Oeste, os termômetros marcaram 2,5ºC, a temperatura mais baixa registrada no País nesta quinta, segundo a Climatempo.

Porto Alegre registrou a menor temperatura deste ano na cidade: 13,1ºC. A Capital deve ter o final de março mais frio dos últimos oito anos.

O frio prossegue nesta sexta-feira (1º) em todo o Estado, com possibilidade de geada. O tempo seco permanece na maioria das regiões. A mínima na Capital deve chegar a 11ºC, e a máxima a 21°C, conforme a Climatempo.

“Trata-se da incursão de ar frio de maior potência até agora neste ano e de trajetória continental, assim como ocorre nas massas de ar frio mais fortes do inverno. A incursão fria será responsável por uma sequência de madrugadas frias no Sul do Brasil e vai alcançar parte do Brasil Central. No Sul, várias cidades terão extremas no patamar das mínimas e máximas da climatologia dos meses de inverno”, informou a Metsul Meteorologia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul