Cremers divulga balanço das ações em apoio aos atingidos pelas enchentes

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

O Cremers desenvolveu diversas ações voltadas às comunidades e aos médicos atingidos pelas enchentes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para mitigar os impactos da maior tragédia climática do estado, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) desenvolveu diversas ações voltadas às comunidades atingidas e aos médicos.

Desde o dia 02 de maio, o Cremers transformou-se em posto de arrecadação e distribuição de doações. Até agora, foram mais de 100 toneladas de itens recebidos, cerca de 500 voluntários envolvidos nas atividades de descarregamento, separação e organização dos donativos destinados a mais de 200 abrigos e entidades. Também foram entregues medicamentos em 11 municípios isolados pelas enchentes.

‘’Esta corrente de solidariedade é essencial. Mas é preciso o envolvimento de todos os níveis de governo para reconstruir municípios, dar condições para as famílias se reerguerem e implementar ações preventivas para evitar nova tragédia’’, afirma o presidente do Conselho, Eduardo Neubarth Trindade.

Ele ressalta que o sistema de saúde também foi duramente afetado. ‘’Dezenas de UBSs, hospitais e outras instituições estão incapacitados de atender à população’’, salienta.

Uma das iniciativas inovadoras do Cremers para possibilitar a continuidade do uso de medicamentos controlados por pacientes em áreas isoladas ou atingidas pelas enchentes foi a implantação da ferramenta digital de emissão de receituários azul e amarelo, com apoio do Conselho Regional de Farmácia (CRF-RS). Em 15 dias, foram emitidas mais de 24 mil receitas digitais pela plataforma do Conselho.

Para organizar o atendimento na área da saúde às vítimas das enchentes, o Cremers e o Conselho Federal de Medicina (CFM) promoveram campanha para médicos voluntários atuarem no estado, com apoio do Ministério da Defesa. Mais de 3 mil profissionais inscreveram-se, oriundos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, principalmente. Ainda foi firmada parceria com o IGP-RS para coleta de DNA para identificação de vítimas das enchentes.

Preocupado com o período posterior à calamidade, o Cremers criou um grupo de trabalho para orientar de forma técnica e ética médicos e sociedade sobre prevenção e cuidados com doenças originadas pelas enchentes. Foram organizadas ações de orientação junto a equipes de saúde que atuam em abrigos para melhorar o atendimento a pessoas acolhidas.

Para mapear o impacto da calamidade na área da saúde, o Conselho lançou duas pesquisas on-line, uma para identificar junto aos médicos os prejuízos causados pela calamidade, e outra direcionada a diretores técnicos para verificar os danos causados pelas enchentes às instituições de saúde.

E, para facilitar o exercício da profissão neste momento de calamidade pública e garantir a assistência à saúde, os médicos atingidos pelas enchentes também ficaram isentos do pagamento de taxas para emissão de segunda via de documentos extraviados.

